La famille de Stacey DeBungee attendra des mois pour connaître le sort d’un officier de Thunder Bay pour une enquête sur la mort erronée

Brad DeBungee dit que pour obtenir des réponses et des responsabilités, il faut de la persévérance.

“N’abandonnez pas. Mettez cela en gras”, a-t-il déclaré à CBC News.

Il a passé les sept dernières années à se battre pour savoir ce qui est arrivé à son frère Stacey de la Première Nation de Rainy River, après que son corps a été retrouvé le matin du 19 octobre 2015 dans la rivière McIntyre à Thunder Bay, en Ontario.

Maintenant, Brad doit encore attendre pour savoir quelle mesure disciplinaire le sergent-chef de la police de Thunder Bay. Shawn Harrison sera l’enquêteur principal dans l’affaire de la mort de DeBungee.

Greg Walton, l’arbitre, a entendu des arguments lors de l’audience disciplinaire de deux jours cette semaine pour déterminer le sort de Harrison. Plus tôt ce printemps, Walton a rendu un verdict de culpabilité contre Harrison, pour négligence dans son devoir et conduite déshonorante en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, trouvant des preuves que l’agent “n’a pas traité l’enquête de manière égale, sans discrimination en raison du statut autochtone de Stacey DeBungee”.

Walton a également découvert que Harrison n’avait pas pris un certain nombre de mesures d’enquête de base, comme interroger des témoins clés et examiner des rapports, après avoir conclu prématurément que le décès n’était pas suspect – une détermination attribuable, au moins en partie, à un parti pris inconscient.

Parmi les options présentées à Walton pour des mesures disciplinaires, il y a une rétrogradation temporaire, jusqu’au licenciement.

“Il n’y a personne ici pour les protéger”

L’audience sur la sanction a commencé mardi matin avec le témoignage de la sœur de Stacey, Candace DeBungee, de son frère Brad et de l’ancien chef de Rainy River, Jim Leonard.

Brad et Leonard ont déposé une plainte du public auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) en 2016, qui a conduit à des mesures disciplinaires contre Harrison, ainsi qu’à un examen plus large du Service de police de Thunder Bay (SPTB) qui a trouvé des preuves de racisme au sein du SPTB.

La Police provinciale de l’Ontario réexamine également la mort de DeBungee, un processus qui dure depuis plus d’un an.

Je ne ressens aucun sentiment de fermeture. Il n’y a aucun sentiment que quelque chose soit complet. – Jim Leonard, ancien chef de la Première Nation de Rainy River, témoignant de l’impact continu de la mort de Stacey DeBungee

Lors de son témoignage sur l’impact de la mort de Stacey et de l’enquête policière déficiente, Leonard a déclaré que les sept dernières années n’avaient pas été productives.

“Je ne ressens aucun sentiment de fermeture. Il n’y a aucun sentiment que quelque chose soit terminé”, a-t-il déclaré. “Nous ne sommes pas plus loin aujourd’hui qu’en 2015 [finding out what happened to Stacey.]”

Il a ajouté que les membres de la communauté de la Première Nation de Rainy River « ne se sentent pas en sécurité ici, et [that] il n’y a personne ici qui les protégera.”

Le manque de réponses et le long retard dans l’accès à ce processus disciplinaire ont créé un sentiment de “défaite” parmi les membres de la communauté, a déclaré Leonard, juste un autre exemple de la façon dont ils ont été lésés et rien ne s’améliore.

Jim Leonard, ancien chef de la Première Nation de Rainy River, dit que les gens de sa communauté ont peur de visiter Thunder Bay depuis que Stacey DeBungee est décédée dans la ville. (Nick Sherman/CBC)

“Mon grand-père me disait de ne pas aller dans des endroits où l’on ne veut pas de toi. Et j’ai l’impression que je ne suis pas voulu ici, donc je ne viendrai pas ici”, a déclaré Leonard lors de ce témoignage.

Lorsqu’elle s’est rendue à la barre des témoins, Candace a apporté un sac vert avec elle.

“Dans ce sac se trouvent les vêtements funéraires dans lesquels j’ai enterré mon frère. Je ne le saurai jamais [what happened to him]. Ça fait mal. Cela fait vraiment mal”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle sentait que la police de Thunder Bay “n’avait rien fait” pour protéger son frère ou trouver des réponses après sa mort.

“Tout le monde a perdu quelqu’un, mais ne pas le savoir, c’est de la torture”, a-t-elle déclaré dans son témoignage.

Gamme d’options disciplinaires disponibles

Les avocats de Harrison, du SPTB, de la famille et de la Première Nation ont également présenté leurs arguments sur la peine que Harrison devrait recevoir.

Bien que l’arbitre ne soit pas lié par les arguments des avocats et puisse choisir la peine qu’il juge appropriée, les options qui lui sont présentées comprennent :

Une rétrogradation en une étape au grade de sergent, pour une période de trois à six mois, suggérée par l’avocat de Harrison.

Une rétrogradation en deux étapes au rang d’agent de première classe, avec possibilité de promotion tous les 12 mois si Harrison maintient un dossier vierge, en plus de la formation sur les compétences culturelles autochtones dispensée par la Division de la justice autochtone du ministère du Procureur général de l’Ontario, comme l’a soutenu avocats du SPTB.

La famille et la Première Nation demandent que Harrison soit renvoyé du SPTB, affirmant qu’il n’est plus apte à servir comme policier.

Au cours de l’audience, Harrison a accepté de suivre la formation proposée par les avocats du SPTB.

Selon chaque avocat, il y avait un certain nombre de facteurs clés qui devraient ou ne devraient pas être pris en compte lorsqu’il s’agit de la décision finale de Walton sur la sanction.

Méfiance entre la police et la communauté autochtone

L’un des facteurs les plus importants dans l’examen des mesures disciplinaires est la réalité à Thunder Bay concernant la profonde méfiance entre la police et la communauté autochtone, et le rôle que cette enquête défectueuse a joué dans la détérioration de cette relation, toutes les parties ont convenu.

Le témoignage de Leonard et des membres de la famille DeBungee a abordé cette question, en plus de la couverture médiatique nationale considérable de la relation, ont déclaré les avocats.

En 2018, le BDIEP et Murray Sinclair ont publié deux rapports qui ont trouvé des preuves de racisme systémique au sein de la force policière et de son conseil de surveillance. Le rapport «Broken Trust» du BDIEP a également demandé que la mort subite de DeBungee et de neuf autres Autochtones fasse l’objet d’une nouvelle enquête, car les enquêtes initiales du SPTB ont été si mal menées.

Plus tôt cette année, l’équipe chargée de neuf des 10 réenquêtes “Broken Trust” a terminé une série de rapports confidentiels, qui ont ensuite été divulgués à CBC News, qui ont identifié des lacunes importantes dans ces enquêtes initiales. Ils ont également envoyé un rapport confidentiel au procureur général de l’Ontario, demandant que la mort de 14 autres Autochtones dans la ville fasse l’objet d’une nouvelle enquête.

Cela a conduit des dirigeants autochtones représentant les deux tiers des Premières Nations de l’Ontario à demander publiquement le démantèlement du SPTB et à ce que le SPTB perde son pouvoir d’enquêter sur les cas majeurs à Thunder Bay.

« Le service de police de Thunder Bay est épouvantable en ce qui concerne sa relation avec les peuples autochtones et leur traitement », a déclaré Asha James, avocate de la famille DeBungee et de la Première Nation de Rainy River.

“Ils sont pourris de l’intérieur et ils ont besoin d’un nouveau leadership et d’une table rase”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le SPTB devrait prendre position et dire que ce comportement ne sera pas toléré dans nos rangs.

« Rien de moins serait, très franchement, juste plus du statu quo. »

Asha James, représentée sur cette photo d’archives de la CBC, représente la famille de Stacey DeBungee et de la Première Nation de Rainy River, dont la plainte auprès d’un chien de garde de la police de l’Ontario a conduit à ces audiences disciplinaires et à un examen approfondi des enquêtes policières de Thunder Bay. (Radio-Canada)

L’avocat du policier, David Butt, a également pris pour cible le service de police, affirmant qu’il y avait “une incompétence systémique” et le qualifiant de “service de police lamentablement géré”.

Mais il a mis en garde contre le “bouc émissaire” d’un officier pour les défaillances systémiques du service et l’application d’une sanction excessive ou injuste.

“Il peut être tentant, avec un leadership faible, de dire:” Hé, je peux détourner l’attention en jetant un officier individuel sous le bus. Mais encore une fois, ce n’est pas ainsi que vous résolvez ces problèmes”, a déclaré Butt lors de ses déclarations.

Il a ajouté qu’aucun superviseur du service de police n’avait contesté l’une des décisions prises par Harrison pendant l’enquête sur la mort jusqu’à des mois plus tard.

Le casier judiciaire de Harrison remis en question

Le dossier de Harrison en tant qu’officier du SPTB a également été évoqué à plusieurs reprises tout au long de la procédure, car il n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires.

Il a également été officier superviseur du service, travaillant comme commandant de quart pendant la majeure partie des six dernières années, et a également dirigé l’unité de renseignement du SPTB. En tant que commandant de quart, il est responsable pendant ses quarts de travail de la supervision de l’ensemble de la ville et des opérations de police, a déclaré Harrison.

Au cours de l’audience sur la peine, l’officier a également présenté en preuve un affidavit contenant les détails de 40 affaires majeures – allant des vols qualifiés aux agressions graves, aux homicides et aux personnes disparues – sur lesquelles il a travaillé entre 2008 et 2016, qui impliquaient toutes des personnes de couleur et qui étaient pour la plupart des victimes autochtones.

L’avocat de Harrison a plaidé pour que l’affidavit soit inclus dans la preuve afin de démontrer “la vue d’ensemble de son travail pour la communauté autochtone”, qu’il démontre que les erreurs commises dans l’enquête DeBungee étaient un incident isolé, et qu’il a agi sans préjugé inconscient affectant son travailler sur l’un des autres cas.

Lors de son témoignage, Harrison a déclaré qu’il avait rempli toutes ses fonctions requises dans ces enquêtes.

Le sergent d’état-major du service de police de Thunder Bay. Shawn Harrison (devant) sort de l’audience sur la Loi sur les services policiers en juin 2022 dans cette photo d’archive de la CBC. Il a été reconnu coupable de négligence dans son devoir et de conduite déshonorante dans le cadre de l’enquête policière sur la mort de Stacey DeBungee en 2015. (Jon Thompson/CBC)

Mais lors du contre-interrogatoire par James, il a reconnu qu’au moins deux des cas avaient été réexaminés par la suite dans le cadre du rapport “Broken Trust”, ce qui n’était pas indiqué dans l’affidavit.

“Cela en dit long sur le caractère du sergent d’état-major Harrison qu’il viendrait à la barre en tant qu’officier de justice et ne fournirait pas d’informations complètes sur le fait que certaines de ces enquêtes ont été jugées nécessaires pour être réexaminées en raison de la façon dont l’enquête a été initialement géré”, a déclaré James dans ses arguments de clôture.

“Je n’ai pu en trouver que deux. Cela ne veut pas dire que les autres n’ont peut-être pas de déficiences.”

Butt a fait valoir en réponse que bien qu’il y ait des lacunes répertoriées dans le rapport “Broken Trust” pour ces deux enquêtes, il n’y a pas eu d’autres mesures disciplinaires prises ou d’allégations d’inconduite dans ces cas ou dans aucun des autres cas de Harrison.

L’ancien chef cherche à commencer à aller de l’avant

Ce ne sont là que quelques-uns des arguments que Walton devra prendre en compte avant de prendre une décision sur la pénalité à laquelle Harrison sera confronté.

Une décision est encore dans des semaines ou des mois, Walton disant qu’il n’aura pas le temps de commencer à l’écrire avant au moins janvier.

Alors que le processus touche à sa fin, l’ancien chef de Rainy River, Jim Leonard, a déclaré qu’il était maintenant temps de commencer la guérison.

“C’est l’occasion de tirer parti de ce que nous avons appris, d’avancer de bonne foi et de commencer à reconstruire la relation entre la police de Thunder Bay et les Premières Nations”, a-t-il déclaré à CBC News.

C’est un processus qui, selon Leonard, prendra des générations.