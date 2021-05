La famille de Shilpa Shetty Kundra, y compris les enfants Samisha et Viaan, est testée positive au COVID; acteur partage la note

Vendredi, l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty Kundra a pris son compte Instagram pour partager que sa famille, y compris sa belle-famille, ses enfants Viaan et Samisha et son mari Raj Kundra avaient été testés positifs au COVID il y a quelques jours. Partageant également une mise à jour sur sa santé, Shilpa a révélé qu’elle avait été testée négative pour le nouveau coronavirus.

Dans sa note, Shilpa a déclaré que les 10 derniers jours avaient été très difficiles pour toute sa famille tout en ajoutant que les membres de sa famille – Raj, Viaan et Samisha, ainsi que sa belle-famille, étaient tous isolés. Elle a ajouté qu’ils suivaient les conseils du médecin et suivaient les directives officielles.

Shilpa a également révélé que deux de ses membres du personnel avaient également été testés positifs pour le nouveau virus et étaient traités dans un établissement médical. Informant les fans de la santé de sa famille, dans sa note, Shilpa a ajouté que tout le monde était sur la voie du rétablissement.

Elle a également remercié les autorités et BMC pour leur aide et leur réponse rapides tout en ajoutant que toutes les mesures de sécurité ont été suivies conformément au protocole.

Enfin, elle a remercié ses fans pour leur soutien et leurs prières et a exhorté les citoyens à se masquer, à désinfecter et à rester positifs.

Jetez un œil à la publication de Shilpa ici:

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré vendredi 414 433 nouveaux cas de COVID-19, portant sa charge de travail cumulée à 21 485 285. C’est le deuxième jour consécutif que l’Inde enregistre plus de quatre cas de lakh. Dans un autre nouveau record, l’Inde a signalé 3 915 décès en une seule journée. L’Inde compte désormais 3,65 millions de cas actifs.

Les cinq principaux États qui ont enregistré un maximum de cas de COVID-19 sont le Maharashtra avec 62 194 cas, suivi du Karnataka avec 49 058 cas, du Kerala avec 42 464 cas, de l’Uttar Pradesh avec 26 622 cas et du Tamil Nadu avec 24 898 cas. Environ 49,55% des nouveaux cas sont signalés dans ces cinq États, le Maharashtra étant à lui seul responsable de 15,02% des nouveaux cas.

Un maximum de victimes a été signalé dans le Maharashtra (853), suivi de l’Uttar Pradesh avec 350 morts par jour.