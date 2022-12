La famille de Sheezan Khan dénonce les médias pour l’avoir « calomnié » et « traîné la religion » dans l’affaire Tunisha Sharma

Après la mort par suicide de Tunisha Sharma, Sheezan Khan, son co-acteur de l’émission Ali Baba : Dastaan-E-Kabul avec qui elle avait rompu quinze jours avant sa mort, a été arrêté pour complicité de suicide et est maintenant envoyé en garde à vue de 14 jours par un tribunal du Maharashtra le samedi 31 décembre.

Après que plusieurs portails médiatiques ont rapporté que la mort de Tunisha était un cas de “djihad d’amour”, la police de Vasai, qui enquête actuellement sur l’affaire, a précisé qu’aucun djihad d’amour, chantage ou angle de liaison n’a été découvert dans l’affaire contre Sheezan, et des enquêtes se poursuivent encore.

Maintenant, la famille de Sheezan a publié une déclaration critiquant ces portails médiatiques pour “le calomnier” et “traîner la religion” dans l’affaire alors que ses deux sœurs Falaq Naaz et Shafaq Naaz ont partagé une déclaration sur leurs poignées Instagram. Il disait: “Cela nous brise le cœur de voir comment notre silence a été compris comme une faiblesse. C’est probablement ce qu’ils appellent” Ghor Kaliyug “. Où est la recherche de certains portails médiatiques avant de rapporter des choses? Où est le bon sens des masses?”.

“Pour toutes les personnes qui dégradent Sheezan – demandez-vous ceci – parlez-vous en fonction de la situation, ou parlez-vous par haine d’une religion ? Ou parlez-vous par influence des événements précédents ? Restez éveillés, les gens ! Les normes du journalisme d’une certaine section des médias sont tombés si bas qu’ils ne fonctionnent que sur la base du TRP. Et VOUS êtes leur client. Il est également de votre responsabilité de rapporter des nouvelles avec des sources non fiables. Ne vous y trompez pas”, a ajouté leur déclaration.

Concluant leur déclaration, la famille de Sheezan a écrit : “Nous remarquons également et sommes très reconnaissants envers les masses ainsi que les portails médiatiques qui sont capables de voir à travers les faux récits – nous avons besoin de plus de gens comme vous. Mais dans l’ensemble, c’est tellement bouleversant de voir ces gens calomnier sans relâche Sheezan de cette façon. Qu’il s’agisse d’inventer des histoires, d’entraîner la religion dans l’affaire et des personnes aléatoires prétendant être nos connaissances pour leur renommée de 15 minutes. Cette situation a vraiment révélé à quel point certains humains peuvent être méchants pour diffamer quelqu’un . Que Dieu bénisse Tunisha, et j’espère qu’elle est dans un meilleur endroit maintenant.”





Tunisha, âgée de 20 ans, a été retrouvée pendue dans la salle de maquillage de son émission Ali Baba: Dastaan-E-Kabul le 24 décembre. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais déclarée morte. Sheezan a ensuite été arrêté après que sa famille a porté plainte contre lui.

