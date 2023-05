La famille de Shanquella Robinson s’est vu refuser l’accès à l’autopsie par le FBI

Des jours, des semaines et des mois se sont écoulés depuis que la citoyenne américaine Shanquella Robinson a été plus que probablement assassinée au Mexique et que le gouvernement fédéral des États-Unis paie la poussière et l’apathie de sa famille.

Comme BOSSIP l’a rapporté avec constance, la famille de Shanquella mène le combat jusqu’aux plus hautes fonctions du pays pour obtenir un semblant de justice, car il y a clairement des forces en jeu avec moins d’intérêt à les aider. Selon un nouveau rapport de Courrier quotidienl’avocate de la famille Sue-Ann Robinson (aucun lien de parenté) pointe carrément du doigt le Federal Bureau of Investigation pour son hypocrisie en refusant de montrer à la famille son autopsie tout en qualifiant simultanément l’affaire de « fermée ».

« Vous avez pris une décision dans l’affaire, vous avez annoncé la décision publiquement à la famille et au public », a-t-elle déclaré en partie, « mais vous dites que l’affaire n’est toujours pas close et que vous admettez que certains les documents du dossier d’enquête qui auraient sans doute une incidence sur votre décision d’inculper n’ont pas été entièrement traduits.

Attendre que les documents espagnols soient traduits en anglais est l’une des pires excuses de tous les temps. Sérieusement. Premièrement, l’espagnol est pratiquement la deuxième langue nationale d’Amérique. Deuxièmement, C’EST LE MUTHAF **** N ‘FBI ! Il y a probablement des dizaines d’agents et d’employés qui habla español. C’est offensant qu’ils aient même pensé que n’importe qui accepterait une prémisse aussi ridicule.

#JusticeForShanquella par tous les moyens nécessaires à ce stade.