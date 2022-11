La famille de Shanquella Robinson organise des funérailles Le FBI enquête sur la mort

La famille de Shanquella Robinson va traverser une saison des fêtes très difficile cette année et pendant de nombreuses années à venir, car les circonstances entourant sa disparition prématurée à Cabo, au Mexique, sont extrêmement douloureuses. Hier, selon Entreprise noiredes centaines de personnes ont assisté à ses funérailles à Charlotte, en Caroline du Nord, à l’église baptiste de Macédoine.

Robinson a été retrouvée morte par une femme de ménage à l’hôtel où elle et ses “amis” violemment louches, Daejhanae Jackson, Lysse Hyatt, Wenter Donovan, Khalil Cooke, Malik Dyer et Nazeer Wiggins séjournaient. Comme nous l’avons signalé précédemment, des vidéos virales montrant Jackson et Donovan battant Robinson sans relâche circulent sur Internet. Beaucoup pensent que ce combat est ce qui a finalement conduit à sa mort. Bernard Robinson, le père de Shanquella, a déclaré à TMZ qu’il pensait que ce voyage était un coup monté depuis le tout début…

M. Robinson demande une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les responsables de la mort de sa petite fille, car il ne pourra jamais la promener dans l’allée à son mariage ou devenir le grand-père de ses enfants.

La militante des droits civiques Tamika Mallory a assisté au service et s’est engagée à aider la famille à obtenir justice et à rendre des comptes.

“Perdre un être cher de la manière odieuse qui est arrivée à Shanquella, il n’y aura probablement jamais de paix pour eux. Mais il ne peut pas y avoir simplement une situation ouverte. Il doit être clos avec la vérité et il doit être qu’il y ait une responsabilité pour ceux qui sont responsables de sa mort.

Dès que de nouvelles nouvelles sur cette affaire seront publiées, vous pouvez être sûr que BOSSIP l’aura pour vous.