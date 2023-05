La famille de Scott Baio vit en Floride après avoir renfloué Hollywood

Scott Baio et sa femme Renee ont déménagé leur famille en Floride.

L’acteur de « Charles in Charge » a annoncé la semaine dernière que sa famille avait décidé de quitter Los Angeles après 45 ans en Californie, invoquant le problème des sans-abrisme.

Mardi, il a retweeté son propre tweet du 20 avril qui disait : « Vivre notre meilleure vie en Floride », à côté d’une photo de sa femme et lui sur une plage. Il a également changé son emplacement bio Twitter en Floride.

Il a déclaré mardi à Jesse Watters de Fox News qu’il avait vu le sud de la Californie se transformer en un « pays du tiers monde » au cours des 45 dernières années « entre les sans-abri déféquant sur le trottoir, se droguaient sur le trottoir au milieu de la journée, les étrangers illégaux tous sur place, les lois ne signifient rien, le crime est hors de contrôle, des graffitis sur tout et tous mes impôts, je ne sais pas à quoi ils servent.

« Je suis en Californie depuis très, très longtemps, et c’est tellement triste pour moi. J’ai de la famille et j’ai des amis là-bas, et je ne voulais pas partir, mais j’ai été jolie beaucoup expulsé. »

Baio a confirmé à Watters que sa famille vivait sur la côte ouest de la Floride.

Mercredi dernier, Baio a tweeté : « Après 45 ans, je me dirige enfin vers la ‘sortie de scène’ de la Californie. »

Il a également ajouté des statistiques sur l’itinérance à son tweet.

Baio a déclaré à Watters qu’il suggérerait aux Californiens se sentant « piégés » de « voter différemment ».

« Je voterais pour un démocrate s’ils réglaient certains de ces problèmes », a-t-il déclaré. « Je le ferais. Mais je ne pense pas que l’autre côté voterait jamais pour un républicain pour le réparer. Et, Jesse, je te le dis, c’est mauvais. »

Renee Baio a tweeté mercredi que leur décision était également liée à la poursuite du golf par leur fille Bailey.

« Jamais de ma vie je n’aurais pensé que nous changerions toute notre vie pour que notre fille saute ‘all in’ sur son rêve! » elle a écrit à côté d’une photo du classement de leur fille avec le Hurricane Junior Golf Tour. « Ma nouvelle cuisine et nos amis vont me manquer, cependant, c’est un voyage très excitant que nous entreprenons avec ‘BB’. Vas-y petite fille ! »

Elle a également défendu leur décision après que quelqu’un a écrit sur Twitter que « Mon mari a tweeté que vous étiez en train de renflouer CA à cause de tous les sans-abri de Southern Cal ???? Bizarre. »

Elle a riposté avec un emoji facepalm. « J’espère que vous prendrez des décisions qui changeront votre vie uniquement en vous basant sur UNE raison et non sur une variété de raisons ! @ScottBaio peut avoir une liste comme n’importe qui d’autre. »

Mercredi dernier, Baio a également tweeté : « J’en ai deux en Floride et je les aime tous les deux ! » après que quelqu’un lui ait écrit : « J’ai un maison en Floride. Là non plus c’est pas bon. Mdr. »

Selon Realtor.com, Baio a mis en vente sa maison de Woodland Hills pour 3,85 millions de dollars en avril. Sa propriété de 6 300 pieds carrés comprend cinq chambres, 4½ salles de bain et un cinéma maison.

Baio n’est pas la première célébrité à quitter la Californie. Matthew McConaughey, Joe Rogan, Mark Wahlberg et autres ont fait leurs valises en invoquant des préoccupations similaires.

