La famille de Sarah Everard révèle la dévastation en nettoyant son appartement alors que le tueur de flic fait face à la vie derrière les barreaux pour meurtre

La famille au cœur brisé de SARAH Everard a parlé de son agonie d’avoir dû vider son appartement après son assassinat par un policier en service.

L’ancien officier de police du Met Wayne Couzens a admis avoir tué l’homme de 33 ans et fait face à la vie derrière les barreaux – mais l’épreuve a laissé ses parents affligés, Jeremy et Sue, du mal à faire face.

La famille de Sarah Everard a dénoncé leur dévastation

La femme de 33 ans a été enlevée alors qu’elle rentrait chez elle à Londres en mars Crédit : AFP

La cousine de Sarah, Marlene Smith, a déclaré que sa mort avait « brisé » la famille alors qu’elle révélait leur dévastation d’avoir dû vider l’appartement de Sarah dans le sud de Londres.

Marlene, qui est la cousine germaine de Jeremy Everard, a salué Sarah comme une personne « gentille et aimante » alors qu’elle parlait du chagrin de la famille

« Sarah sera à jamais dans nos cœurs. Elle était juste une personne adorable, très effervescente et extravertie », a-t-elle déclaré au Mail.

« Elle était si jeune et innocente et il est toujours difficile de croire que cela est arrivé à notre famille. Le mois dernier aurait été son 34e anniversaire.

« Le chagrin est toujours aussi accablant. »

Marlene, qui vit en Floride, dit que les conséquences de la disparition et de la mort de Sarah ont dévasté ses parents.

La mort de Sarah a laissé ses parents, Jeremy et Sue, à gauche, du mal à faire face Crédit : PA

Sarah a été décrite comme « aimante et gentille » par sa famille

« Jeremy et Sue ont dû vider son appartement. C’était très difficile », a-t-elle ajouté.

« Bien qu’ils aient pu voir certains des amis de Sarah et c’était charmant.

« Nous sommes une famille très proche. Cela nous a durement touchés. Sarah était très aimée de nous tous.

« Être le plus jeune des enfants de Jeremy, c’est une perte énorme et terrible de savoir ce qu’elle a pu endurer. »

Marlene dit que bien qu’elle reste en contact régulier avec ses proches, la dernière fois qu’elle a vu Sarah, c’était il y a environ 20 ans.

« Sarah était une jeune adolescente à l’époque », a déclaré l’homme de 56 ans au journal.

« Très amusant et amical et affectueux et gentil. »

Wayne Couzens a plaidé coupable de meurtre Crédit : PA

L’homme de 48 ans a servi dans la police du Met Crédit : SWNS

Sarah Everard a été enlevée alors qu’elle rentrait chez elle à Brixton, dans le sud de Londres, en mars et son corps a ensuite été découvert à plus de 80 km dans le Kent.

Un rapport d’autopsie a révélé qu’elle avait été étranglée.

Couzens, un ancien flic armé qui a servi avec le Met depuis 2018, a reconnu l’enlèvement, le viol et le meurtre du responsable marketing.

Vendredi, il a plaidé coupable pour meurtre à l’Old Bailey.

L’homme de 48 ans avait déjà admis des accusations d’enlèvement et de viol.

La famille de Sarah et le chef de la police du Met, Dame Cressida Dick, ont regardé depuis la galerie publique le monstre murmurer son plaidoyer formel.

La chef de la police rencontrée, Dame Cressida Dick, s’est excusée auprès de la famille de Sarah pour sa « douleur et souffrance »

La famille de Sarah et Dame Cressida étaient devant le tribunal alors que Lord Justice Fulford a déclaré qu’il envisagerait un tarif à vie.

Dame Cressida a déclaré qu’elle avait parlé à la famille de Sarah et leur a dit « à quel point je suis désolée pour leur perte, pour leur douleur et leur souffrance ».

Elle a déclaré que la force était « écoeurée, en colère et dévastée par les crimes de cet homme – ils sont horribles ».

Il est également apparu que 12 policiers faisaient l’objet d’une enquête par le Bureau indépendant pour la conduite de la police sur des questions liées à l’affaire.

Une peine de deux jours a été fixée au 29 septembre – le tribunal ayant déclaré à Couzens qu’il « mérite » de vivre avec le « fardeau pour le reste de sa vie ».

Pendant ce temps, il a été révélé que l’acteur en herbe Couzens avait auditionné pour un film de gangsters à petit budget, où il faisait semblant de tirer avec une arme à feu.

Le Sun a obtenu en exclusivité une image du moment où Couzens a utilisé son téléphone portable pour montrer au réalisateur qu’il pouvait manier une arme.

Elle a été prise en 2009 alors qu’il était agent spécial et réserviste TA, avant qu’il ne devienne un agent de police autorisé aux armes à feu.

On lui a offert un second rôle mineur, mais il l’a ensuite refusé, c’est entendu.