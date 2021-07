La famille de Sarah Everard est restée composée alors que le flic monstre Wayne Couzens a avoué son meurtre

La famille de SARAH Everard est restée digne et calme en regardant Wayne Couzens admettre son meurtre.

Contrairement à son tueur misérable, Sarah « brillante et belle » était un « exemple brillant » pour l’humanité dont la vie s’épanouissait encore.

La famille de Sarah Everard est restée digne et composée en regardant Wayne Couzens admettre son meurtre Crédit : pixel8000

Sarah sur le chemin du retour la nuit où elle a été arrachée par le monstre Couzens Crédit : AFP

La responsable marketing, 33 ans, avait remporté des prix pour son travail, était heureuse dans son nouveau travail et s’est installée avec son petit ami Josh Lowth.

Elle était issue d’une famille unie basée à York où papa Jeremy était professeur d’électronique et maman Sue une travailleuse caritative.

Le frère James a également vécu à Londres et sa sœur Katie à New York, tous deux dans des emplois fructueux.

La famille a été bouleversée par la mort de Sarah, qui a déclenché une vague de chagrin et de mouvements pour améliorer la sécurité des femmes.

Ils ont dit d’elle : « Sarah était brillante et belle. Elle était gentille et attentionnée, attentionnée et fiable.

« Elle a toujours fait passer les autres en premier. Elle était forte et avait des principes et un exemple brillant pour nous tous. »

Couzens a kidnappé Sarah alors qu’elle rentrait chez elle à 21h30 le 3 mars à 21h30, le long de la route très fréquentée South Circular Road jusqu’à Brixton, dans le sud de Londres

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’affaire « avait déclenché une vague de sentiments au sujet des femmes ne se sentant pas en sécurité la nuit » et que le groupe de campagne Reclaim These Streets avait été formé après sa mort.

Des veillées ont eu lieu dans tout le pays, des milliers de personnes ont déposé des fleurs au kiosque à musique de Clapham Common, près de l’endroit où Sarah a été enlevée.

La duchesse de Cambridge s’est rendue le 13 mars.

La famille de Sarah a déclaré: « Elle était forte et fondée sur des principes et un exemple brillant pour nous tous » Crédit : PA

Le policier monstre Couzens a reconnu avoir assassiné Sarah Everard Crédit : Reuters

La duchesse de Cambridge a rendu hommage au site commémoratif de Clapham Common Crédit : Entreprise

Plus tard dans la journée, la police a été filmée en train de traîner des femmes hors de la zone.

La commissaire rencontrée Cressida Dick a fait face à des appels à la démission, mais un chien de garde de la police a autorisé la force des tactiques brutales de Covid.

Dame Cressida a déclaré à l’Old Bailey: « Aujourd’hui et chaque jour, nos pensées vont à Sarah, à sa famille, à ses proches et ils le seront toujours. »