LONDRES – La famille de Roald Dahl s’est excusée pour «le préjudice durable et compréhensif» causé par les commentaires antisémites que l’auteur a tenus de son vivant. M. Dahl, l’auteur de livres classiques pour enfants tels que «Charlie et la chocolaterie» et «The BFG», a fait plusieurs commentaires désobligeants sur les Juifs dans des interviews et dans ses écrits, et n’a pas caché son antisémitisme. «Ces remarques préjugées nous sont incompréhensibles et contrastent nettement avec l’homme que nous connaissions et avec les valeurs au cœur des histoires de Roald Dahl», ont écrit la famille Dahl et la Roald Dahl Story Company dans la déclaration en ligne. « Nous espérons que, tout comme il l’a fait à son meilleur, à son pire absolu, Roald Dahl pourra nous aider à nous rappeler l’impact durable des mots », a ajouté le communiqué.

Les excuses se trouvaient dans une partie si obscure du site Web de l’auteur qu’on ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Le Sunday Times, un journal britannique, a attiré l’attention sur la déclaration un article dimanche. M. Dahl, décédé en 1990 à 74 ans, a un héritage compliqué. Ses nombreux contes imaginatifs – dont «Matilda», «Fantastic Mr. Fox» et «The Witches», ainsi que les livres de Charlie et «The BFG» – ont traversé les années et ont été adaptés en films et comédies musicales. Cette année seulement a vu une nouvelle version de «The Witches», avec Anne Hathaway et Octavia Spencer, et la nouvelle d’un remake de «Charlie and the Chocolate Factory» par Taika Waititi pour Netflix, qui a déclaré en 2018 avoir acquis les droits de adapter certains livres de M. Dahl. Mais l’antisémitisme auto-déclaré de M. Dahl a jeté une ombre sur son travail. « Il y a un trait dans le caractère juif qui provoque l’animosité », a déclaré M. Dahl dans un 1983 entretien avec The New Statesman. Il a renforcé ses opinions dans une autre interview quelques mois avant sa mort en 1990: «Je suis certainement anti-Israël et je suis devenu antisémite», a-t-il déclaré selon The Independent, un journal britannique. À la mort de M. Dahl, Abraham Foxman, alors directeur national de l’Anti-Defamation League aux États-Unis, l’a qualifié d ‘«antisémite flagrant et reconnu» dans une lettre au New York Times, soulignant que dans un 1983 critique de livre l’auteur avait évoqué «ces puissants banquiers juifs américains» et affirmé que le gouvernement américain était «totalement dominé par les grandes institutions financières juives là-bas».

« Les éloges pour M. Dahl en tant qu’écrivain ne doivent pas masquer le fait qu’il était également un fanatique », a ajouté M. Foxman. En réponse à une nouvelle demande de commentaires dimanche, la Roald Dahl Story Company, qui gère les droits d’auteur et les marques déposées de l’auteur, a déclaré: «S’excuser pour les paroles d’un grand-parent bien-aimé est une chose difficile à faire, mais a fait plus difficile lorsque les mots sont si blessants pour toute une communauté. « Ces commentaires ne reflètent pas ce que nous voyons dans son travail – un désir d’acceptation de tous sur un pied d’égalité – et étaient totalement inacceptables », a ajouté la société. «Nous sommes vraiment désolés.» D’autres éléments du travail de M. Dahl ont suscité des critiques. Les ouvriers d’Oompa Loompa de l’usine de chocolat de Willy Wonka, qui ont d’abord été décrits comme des pygmées africains, ont été refondus dans les éditions ultérieures en tant que créatures fictives de Loompaland. La Royal Mint, qui produit de la monnaie en Grande-Bretagne, a rejeté les projets d’honorer M. Dahl avec une pièce commémorative en 2016, le centenaire de sa naissance, citant ses propos antisémites. Ses opinions ont également conduit à s’interroger sur la façon dont, ou même si, son travail devrait être vu et consommé. Dans une interview accordée au New York Times en 2016 à propos de son remake de «The BFG», le réalisateur Steven Spielberg a déclaré que les déclarations attribuées à l’auteur étaient «un paradoxe», ajoutant que nombre de ses livres «font le contraire, embrassant les différences entre races et cultures et tailles et langue. » «J’admire simplement ‘The BFG’ et j’admire ses valeurs là-dedans, et il m’est même difficile de croire que quelqu’un qui pourrait écrire quelque chose comme ça puisse dire les choses terribles qui ont été rapportées», a déclaré M. Spielberg.