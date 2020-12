La famille de Roald Dahl, l’auteur décédé de classiques pour enfants tels que « Charlie et la chocolaterie », s’est excusée pour les commentaires antisémites qu’il a tenus, affirmant que ces commentaires étaient « incompréhensibles pour nous ».

L’auteur britannique, décédé en 1990 à l’âge de 74 ans, reste populaire auprès des jeunes lecteurs du monde entier et de plusieurs de ses livres, tels que « The BFG », « Matilda », « Fantastic Mr Fox » et plus récemment « The Witches ». ont été transformés en films et émissions.

Cependant, des controverses occasionnelles sont survenues à propos de commentaires antisémites, notamment ceux tenus dans une interview de 1983 avec le magazine britannique New Statesman.

« Il y a un trait dans le caractère juif qui suscite l’hostilité, c’est peut-être une sorte de manque de générosité envers les non-juifs », at-il dit, ajoutant que « même un puant comme Hitler ne s’est pas contenté de les ramasser ».

Dans une déclaration sur le site officiel des organisations qui gèrent son héritage, ses droits d’auteur et ses marques, et un musée qui lui est dédié, la famille Dahl s’est excusée pour ce que, selon eux, ses commentaires avaient causé une douleur durable et compréhensible.

« Ces commentaires biaisés sont incompréhensibles pour nous et contrastent fortement avec l’homme que nous connaissions et les valeurs qui sous-tendent les histoires de Roald Dahl, qui ont eu un impact positif sur les jeunes pendant des générations », a déclaré elle.

« Nous espérons que, dans le pire des cas, Roald Dahl, tout comme il a fait de son mieux, pourra nous aider à nous souvenir de l’impact durable des mots. »

Le réalisateur Steven Spielberg a été interrogé sur les commentaires antisémites de Dahl en 2016 alors qu’il était au Festival de Cannes pour promouvoir son adaptation du BFG.

Spielberg a déclaré qu’il n’était pas au courant des commentaires lorsqu’il a pris en charge le projet, ajoutant que le livre parlait d’embrasser les différences et que c’était la valeur qu’il avait essayé de transmettre en racontant l’histoire.

D’autres adaptations très médiatisées des œuvres de Dahl comprenaient deux versions cinématographiques majeures de Charlie et la chocolaterie, une de Fantastic Mr Fox, et une version musicale de Matilda qui est un succès à Londres et à Broadway.

Une nouvelle version cinématographique de Dahl’s The Witches, réalisé par Robert Zemeckis et mettant en vedette Anne Hathaway dans le rôle de Grand High Witch, a récemment été publiée sur HBO Max par le studio Warner Brothers.