La famille de Road Dahl a présenté des excuses pour ses propos antisémites.

L’auteur de Charlie and the Chocolate Factory était un antisémite autoproclamé et a refusé de s’excuser pour ses commentaires avant de mourir il y a 30 ans.

Dans une interview avec le New Statesman en 1983, il a déclaré: «Il y a un trait dans le caractère juif qui provoque l’animosité, peut-être est-ce une sorte de manque de générosité envers les non-juifs.

«Je veux dire, il y a toujours une raison pour laquelle l’anti-tout surgit n’importe où.

Il a ajouté: « Même un puant comme Hitler ne s’est pas contenté de s’en prendre à eux sans raison. »

La famille de Dahl a maintenant publié une déclaration s’excusant pour ses commentaires sur son site Web.







(Image: Getty)









On ne sait pas quand les excuses ont été publiées, mais elles ont été repérées par le Sunday Times.

Leur déclaration dit: «La famille Dahl et la Roald Dahl Story Company s’excusent profondément pour le préjudice durable et compréhensible causé par certaines des déclarations de Roald Dahl.

«Ces propos préjugés nous sont incompréhensibles et contrastent nettement avec l’homme que nous connaissions et les valeurs au cœur des histoires de Roald Dahl, qui ont eu un impact positif sur les jeunes pendant des générations.

« Nous espérons que, tout comme il l’a fait à son meilleur, à son pire absolu, Roald Dahl pourra nous aider à nous rappeler l’impact durable des mots. »







(Image: HBO MAX / TNI PRESS LTD.)



La Roald Dahl Story Company a ajouté plus tard: « S’excuser pour les paroles d’un grand-parent très aimé est une chose difficile à faire, mais rendue plus difficile lorsque les mots sont si blessants pour toute une communauté.

« Nous avons adoré Roald, mais nous ne sommes pas du tout d’accord avec ses commentaires antisémites. C’est pourquoi nous avons choisi de nous excuser sur notre site Web. »

Dahl a également reconnu son antisémitisme dans un article de l’Independent en 1990.









Il a dit: «Je suis certainement anti-israélien, et je suis devenu antisémite dans la mesure où vous obtenez une personne juive dans un autre pays comme l’Angleterre soutenant fermement le sionisme. Je pense qu’ils devraient voir les deux côtés.

« C’est la même vieille chose: nous connaissons tous les juifs et le reste. Il n’y a pas d’éditeurs non juifs nulle part, ils contrôlent les médias – chose jovialement intelligente à faire – c’est pourquoi le président des États-Unis doit vendez tout cela à Israël. «

En 2018, la Monnaie royale a choisi de ne pas émettre de pièce commémorative à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance en raison de ses opinions.