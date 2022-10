La famille de Regina appelle l’église pour avoir confronté sa fille à propos de sa sexualité, qualifiant la communauté LGBTQ de “démoniaque”

Une famille de Regina dénonce une église qui, selon elle, a tendu une embuscade à leur fille LGBTQ+ de 15 ans.

Sierra Dickson, qui s’identifie comme homosexuelle, fréquentait le club pour enfants de l’église évangélique libre de Regina avec ses trois frères et sœurs depuis qu’elle était petite fille. Lorsqu’elle a quitté le programme à l’âge adulte, Sierra est devenue une dirigeante bénévole du club.

Elle a dit qu’elle adorait travailler avec les enfants et qu’elle avait apprécié son séjour là-bas.

Mais le 17 septembre, Dickson, qui n’avait que 14 ans à l’époque, a été convoquée à une réunion avec le chef du groupe et confrontée à sa sexualité.

Dickson a déclaré que la dirigeante avait utilisé le terme “démoniaque” et avait lu ses versets bibliques sur les “pécheurs”.

“Elle ne m’a pas carrément appelé démoniaque, mais elle l’a en quelque sorte sous-entendu parce qu’elle pense qu’elle peut prier pour que je sois gay”, a déclaré Dickson.

“Alors bien sûr, je ne peux pas être démoniaque. Mais quand vous demandez à me rencontrer spécifiquement et me demandez si je fais partie de la communauté LGBTQ + et dites que la communauté est démoniaque, c’est à 100% contre moi.”

Dickson pense que sa bouteille d’eau ornée d’autocollants LGBTQ + a déclenché la réunion.

“Des regrets instantanés dès que je suis entré dans l’église et que mon chef regardait ma bouteille d’eau.”

Dickson a déclaré que la réunion était dévastatrice.

“Elle est venue en courant dans l’allée, en pleurant, complètement désemparée”, a déclaré le père de Sierra, Ian Dickson.

“Elle a dit, ‘elle m’a appelé démoniaque, papa. Elle m’a dit que j’étais démoniaque et que je n’étais plus la bienvenue.’ Alors ils lui ont dit qu’elle n’était plus autorisée au club pour enfants”, a-t-il dit.

La mère de Sierra a déclaré que son premier réflexe était de réconforter sa fille et de lui dire que la personne qui lui avait dit ces choses était âgée et qu’elle ne devrait pas faire le point sur ce qu’elle a dit sur la communauté LGBTQ+.

“Mais au fil du temps, cela m’a rendu encore plus en colère. Et je suis comme … non. Être plus âgé n’est pas une excuse pour le sectarisme”, a déclaré Rachael Dickson.

Au cours des semaines suivantes, Rachael a vu sa fille décliner.

“Elle pleurait juste la nuit. C’était vraiment difficile à gérer en tant que mère, de voir votre fille bouleversée. Quelqu’un qui était toujours heureux, extraverti et amical, et puis ça a vraiment changé à cause de cet incident. C’était si dur », a déclaré Rachael.

Le grand-père de Sierra a contacté l’église pour exprimer son indignation et a reçu une réponse écrite signée par le conseil de l’église.

“Nous voulons que vous sachiez que le conseil de l’église est tout à fait d’accord sur le fait que les personnes LGBT sont certainement les bienvenues dans cette église”, indique la lettre. “En fait, accueillir des personnes LGBT n’est pas nouveau pour nous. Cependant, l’organisation de l’église exige qu’une personne en position de leadership soit un serviteur de Jésus-Christ et de rien d’autre.”

Sierra Dickson a apporté cette bouteille d’eau à l’église et pense que cela a peut-être déclenché la rencontre avec un responsable de l’église. (Laura Sciarpelletti/CBC News)

La lettre disait que “le mot” démoniaque “a été utilisé pour expliquer que tout ce qui ne vient pas du Seigneur est” démoniaque “et nous devons tester les esprits comme indiqué dans 1 Jean 4: 1-16.”

Ian a qualifié la lettre de « gifle ».

Après la réunion, Sierra avait du mal à dormir, pleurait beaucoup et a ensuite eu une crise de panique lorsqu’elle a assisté à la messe à son école catholique.

“Je ne pouvais pas respirer et je ne pouvais pas sentir mes mains ou les bouger beaucoup et c’était juste, j’avais vraiment peur”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a réussi à quitter la messe, les enseignants sont venus l’aider et lui ont demandé ce qui n’allait pas.

“Tout ce que j’ai appris, c’est que j’avais un traumatisme religieux qui était vraiment nouveau et j’aime juste, je pouvais à peine respirer à ce moment-là.”

Sierra et ses professeurs ont convenu qu’elle n’assisterait plus à la messe. Rachael a déclaré que sa fille ne savait plus à qui faire confiance.

“Elle est juste en train de déprimer et ne sait pas à qui s’adresser en toute sécurité parce qu’elle est dans une école catholique. Elle a des gens en qui elle a confiance, mais elle ne veut même pas aller voir le conseiller parce qu’elle se dit, ‘oh, ils sont ne va pas comprendre », a déclaré Rachael.

Sierra a dit qu’elle n’oubliera jamais ce qui lui est arrivé et qu’elle ne veut jamais que quiconque vive ce qu’elle a vécu à l’église.

“Tout le temps, presque constamment. C’est comme dans mon esprit à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.”

Sierra Dickson fréquentait le club pour enfants Evangelical Free Church Regina avec ses trois frères et sœurs depuis qu’elle était petite fille. (Laura Sciarpelletti/CBC News)

CBC a contacté Evangelical Free Church Regina, mais on lui a dit qu’elle ne ferait aucun commentaire pour le moment.

Les parents de Sierra ont dit qu’ils voulaient voir des changements à l’église.

“Les gens ne sont pas mauvais là-bas, ce sont de bonnes personnes. Mais avec ces mentalités, c’est tout simplement faux”, a déclaré Rachael. “Je n’ai rien contre cette personne. Je suis blessé qu’ils aient fait ça à ma fille. Mais dans leur esprit, ils le faisaient par amour, et c’est ça qui fait peur.”

Entre-temps, les Dickson ont informé l’église qu’aucun de leurs enfants ne fréquenterait à nouveau le club pour enfants.

“Ils n’ont plus besoin d’avoir mes enfants là-bas s’ils doivent être traités de cette façon. C’est inacceptable de nos jours”, a déclaré Ian.

Hormis la lettre adressée au grand-père de Sierra, la famille n’a eu aucune correspondance avec l’église et n’a pas reçu d’excuses.