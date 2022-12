La famille de Rasheem Carter demande des réponses sur une mort mystérieuse

Raheem Lyelle Carter, 25 ans, a été vu pour la dernière fois à l’extérieur d’un motel Super 8 à Laurel, Mississippi, le 2 octobre 2022. Quelques semaines plus tard, son corps a été retrouvé à près de 22 miles dans les bois sur une propriété privée de la ville. de Taylorville. Selon ActualitésONE, Le 1er octobre, Carter s’est rendu au poste de police local pour informer les autorités qu’il croyait qu’un groupe d’hommes blancs le traquait et avait l’intention de lui faire du mal. La police n’a rien fait pour l’aider cette nuit-là, et quand il est revenu le lendemain matin pour demander à nouveau de l’aide, ils ont de nouveau refusé.

Carter a appelé sa mère Tiffany Carter et lui a fait part de ses soupçons et a dit explicitement que si quelque chose lui arrivait, elle devrait insister pour que les autorités localisent ces harceleurs blancs. C’était la dernière fois qu’elle parlait.

Il aurait informé sa mère qu’il y avait des hommes blancs après lui et que s’il devait lui arriver quelque chose de commencer l’enquête là-bas. “Il a parlé avec sa mère Tiffany d’un camion blanc et des hommes blancs à l’intérieur ont menacé de lui faire du mal”, a déclaré sa cousine, Shonda Wright. dit WLBT. “Il lui a donné les noms.”

Cela fait trois mois que Raheem a été tué et la famille n’a pas plus d’informations qu’à l’époque. Assez, c’est assez et ils se préparent à parler très fort de la justice qu’eux et Raheem méritent.

L’avocat omniprésent des droits civiques, Ben Crump, a rejoint la famille dans sa recherche de la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Rasheem. Nous espérons et prions pour que si ces hommes blancs sont responsables de sa mort, ils soient capturés et punis dans toute la mesure la plus sévère de la loi. Aussi, faites en sorte que cela vous indique pourquoi ni la police ni le gouvernement ne peuvent vous protéger. Soit ils sont mal équipés, soit ils refusent catégoriquement de le faire. N’ayez pas peur ou honte d’exercer vos droits en vertu de la constitution pour vous protéger et protéger vos proches.