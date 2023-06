La famille de Ralph Yarl mécontente du procureur Zachary Thompson

La famille de Ralph Yarl ne se sent pas l’homme chargé de veiller à ce que leur fils obtienne la justice qu’il mérite tant.

Selon un PA rapport, la famille de Yarl et leur avocat, l’avocat omniprésent des droits civiques Ben Crump, ne sont pas trop satisfaits du procureur du comté de Clay, Zachary Thompson, pour son attitude nonchalante envers les événements qui se produisent pendant l’affaire. La première grève contre Thompson est son autorisation de retarder l’enquête préliminaire jusqu’au 31 août. La deuxième violation, et peut-être la plus flagrante, est que Thompson a autorisé l’équipe juridique du tireur de 84 ans Andrew Lester à convaincre le juge présidant l’affaire de sceller des documents susceptibles d’intéresser le public. CNN l’article déclare que l’argument pour sceller les documents est que les gens sont méchants avec Lester et ce n’est pas gentil. Le juge est tombé amoureux de l’hameçon, de la ligne et du plomb…

« Ce tribunal conclut que les preuves présentées et les pièces justificatives admises en preuve, non seulement obligent à la fermeture, mais aussi pour une bonne cause l’exigent », a écrit le juge. « Les menaces et le harcèlement démontrent que la vie et la sécurité physique de l’accusé sont en danger. »

S’exprimant au nom de la famille, Crump a montré sa désapprobation publique de la décision du juge

« La transparence est la clé ici », a déclaré Crump. «Beaucoup trop souvent, des événements qui se produisent dans l’obscurité entraînent la prolifération de l’injustice dans nos communautés. Et nous ne voulons pas que cela se produise ici. Le monde entier regarde Kansas City pour voir s’il y aura responsabilité et justice pour cet adolescent qui a simplement sonné à la porte.

Crump et l’avocat Lee Merritt ont demandé à Thompson de se retirer en faveur du procureur du comté de Jackson, Jean Peters Baker, mais il a « catégoriquement » refusé de le faire. Bonne chance à cette famille. On dirait qu’ils ont un long chemin à parcourir et leur guide est incompétent.

Sur une note plus positive, Ralph Yarl a fait une apparition publique ce week-end lorsqu’il a marché lors d’un événement pour un organisme de bienfaisance de sensibilisation aux lésions cérébrales à Kansas City appelé Going the Distance for Brain Injury. La mère de Ralph, Cloe Nagbe, a expliqué à quel point le rétablissement de son fils a été mentalement difficile pour lui via USA aujourd’hui.

« C’était surtout de l’anxiété pour lui parce que socialement, c’est toujours difficile pour lui », a déclaré Nagbe au point de vente. « Je suis content qu’il ait pu surmonter ça. Ralph est le genre de personne qui fait quelque chose, non pas parce que c’est bon pour lui, mais parce que c’est bon pour les autres.