La famille de Porter Burks intente une action en justice de 50 millions de dollars contre la police de Detroit

Début octobre, 20 ans, Porteur Burks a été abattu par la police de Detroit alors qu’il souffrait d’une grave crise de santé mentale due à la schizophrénie paranoïaque. Selon le Nouvelles de Détroit, l’un de ses épisodes était si grave que Burks croyait qu’un écureuil vivait à l’intérieur de lui. Lors de l’incident d’octobre, sa famille a appelé les services d’urgence pour obtenir de l’aide, mais au lieu d’obtenir de l’aide, ils ont été témoins de ce qui est probablement la chose la plus horrible qu’ils aient jamais vue.

Lorsque la police est arrivée, Burks tenait un couteau qu’ils lui ont ordonné de laisser tomber. Lorsqu’il se serait dirigé vers les officiers, cinq d’entre eux ont commencé à tirer un total de trente-huit coups, dont dix-neuf ont frappé Burks et l’ont tué.

La famille a maintenant déposé une plainte de 50 millions de dollars contre la ville de Detroit et les agents individuels responsables de la mort du jeune homme.

Le procès, déposé devant le tribunal de circuit du comté de Wayne, allègue une négligence grave, des voies de fait et des coups et blessures, une “inconduite gratuite et délibérée” et une violation de l’Americans with Disabilities Act en raison de la maladie mentale de Burks.