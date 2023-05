La famille de Paul Foreman découvre son secret lors du mariage de Gemma à Coronation Street

PAUL Foreman a été anéanti lorsqu’on lui a diagnostiqué une maladie du motoneurone, qu’il garde secrète.

Cependant, lorsque sa sœur Gemma Winter se mariera la semaine prochaine à Coronation Street, son secret risque d’être dévoilé au grand jour.

TVI

Paul Foreman a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone

Il a gardé le secret pour ses proches, y compris sa sœur Gemma

Gemma marche dans l'allée la semaine prochaine et se marie avec Chesney Brown

Le constructeur joué par Peter Ash est lentement devenu incontrôlable alors qu’il cherchait désespérément à garder secrète son épreuve de santé.

Mais après des semaines à fuir la vérité, Paul finit par révéler la vérité à son partenaire Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) et le vicaire rejoint Dee-Dee Bailey (Channique Sterling-Brown) pour le soutenir.

Une personne importante autour de Paul est tenue dans l’ignorance de son état – sa sœur jumelle Gemma Winter (Dolly-Rose Campbell).

La semaine prochaine sur ITV, Gemma se marie enfin avec son partenaire de longue date, Chesney Brown (Sam Aston) lors de ses noces de rêve, mais Paul a décidé de rester à l’écart.

Alors que Gemma se prépare pour la cérémonie, Billy essaie de convaincre Paul d’y assister.

Mais Paul est finalement convaincu lorsqu’il apprend de Joseph Brown (William Flanagan) que Gemma a pleuré, ce qui le pousse à s’excuser et tout est pardonné.

Paul combat plus tard ses symptômes alors qu’il promène Gemma dans l’allée dans une robe à couper le souffle et que la congrégation les regarde.

Gemma et Chesney échangent leurs vœux sous les acclamations de leur famille et de leurs amis et il semble que rien ne puisse gâcher leur journée.

Dans les scènes ultérieures, Paul prononce un discours mais devient rapidement émotif et se précipite en traînant le pied.

Gemma pourrait-elle avoir le cœur brisé lors de son grand jour ?

Bien que cela reste à voir, les symptômes de Paul continuent de s’aggraver à mesure que la maladie qui raccourcit la vie prend lentement le dessus.

On a dit à Paul qu’il lui restait peut-être moins de trois ans à vivre et on l’a fait se sentir désespéré alors qu’il essayait de subvenir aux besoins de sa famille autant que possible avant qu’il ne soit trop tard.

Cependant, il a récemment découvert qu’il pourrait y avoir un remède pour son MND et il devrait savoir la semaine prochaine s’il convient au traitement.

Tous ses problèmes pourraient-ils être résolus ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

TVI

Paul accompagne sa sœur dans l'allée

Mais pourrait-il y avoir un chagrin d'amour à venir?

Comment la journée se terminera-t-elle ?