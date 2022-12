La famille de Patrick Lyoya intente une action en justice contre le flic et Grand Rapids

Patrick Lyoya a reçu une balle dans la nuque et a été tué par un ancien officier de police de Grand Rapids, Michigan nommé Christopher Schurr en avril et a ensuite été accusé de meurtre au deuxième degré. S’il est reconnu coupable de ladite accusation, Schurr risque la prison à vie.

Selon NBCNouvelles, la famille Lyoya a déposé une plainte fédérale contre Schurr et la ville de Grand Rapids. L’avocat de la famille Ven Johnson a déclaré qu’en plus de la force excessive utilisée par Schurr, les politiques et pratiques de la ville l’ont directement contribué à croire qu’il pouvait se comporter aussi violemment que lui. L’avocat de Schurr et la ville ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu le procès et qu’ils ne feraient aucun commentaire supplémentaire.

Aucun montant spécifique en dollars n’a été demandé dans le cadre du procès concernant les dommages-intérêts compensatoires et punitifs, cependant, l’avocat omniprésent des droits civiques Ben Crump a déclaré que 100 millions de dollars sont ce que la famille recherchera.

«S’ils doivent payer suffisamment dans le procès civil, alors les pouvoirs en place dans la ville de Grand Rapids diront: ‘Nous allons changer ces politiques, car nous ne pouvons pas continuer à payer ces poursuites pour droits civils pour mort injustifiée. ,'” il a dit. “C’est ma croisade pour traverser l’Amérique et élever la valeur de la vie des Noirs au point où cela deviendra un obstacle financier pour eux de ne pas changer de politique.”

Nous voyons la vision, pas sûr que cela fonctionnera mais seul le temps nous le dira. Aucun montant ne peut remplacer un être cher. L’argent ne peut réparer aucun cœur brisé.