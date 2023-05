La famille de Patrick Lyoya dit que la police néglige l’affaire

Patrick Lyoya a été tué par un policier de Grand Rapids, Michigan nommé Christopher Schurr en 2022 lors d’un contrôle routier. Après une brève bagarre, Schurr avait maîtrisé Lyoya mais pensait toujours qu’il était nécessaire de dégainer son pistolet de service et de lui tirer une balle dans la nuque. Comme d’habitude, cet horrible incident a été filmé pour que le monde entier puisse le voir. En conséquence, Schurr a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Depuis, on entend très peu parler de Patrick Lyoya et ses parents en ont marre.

Selon MLivela famille s’est récemment réunie sur son lieu de sépulture pour renouveler son appel à la justice et avertir les autorités locales qu’elle ne partira pas tranquillement dans la nuit…

« Nous devons trouver justice pour Patrick. Tout le monde sait comment la vie de Patrick a été enlevée, et aujourd’hui, ils font tout ce qu’ils peuvent pour déposer l’affaire », a déclaré le père de Patrick Lyoya, Peter Lyoya, par l’intermédiaire de l’interprète Israel Siku. « Je demande à tout le monde de se lever, de se lever vraiment avec puissance et force pour obtenir justice pour Patrick. »

Le rassemblement du 13 mai survient juste un mois après le premier anniversaire de la mort de Patrick aux mains de Schurr le 4 avril 2022. L’avocat des droits civiques ubiquitaire Ben Crump et le co-conseil Ven Johnson représentent la famille dans un procès de 100 millions de dollars contre la ville et Schurr personnellement. L’ancien officier de police est mis sur pied à partir du 24 octobre après que ses avocats de la défense ont pu faire repousser la date de début par rapport à la date initialement prévue en mars dernier.

Nos yeux seront partout sur cette affaire et nous vous apporterons les détails au fur et à mesure qu’ils se dérouleront en temps réel.