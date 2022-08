La famille de Noelle O’Soup se battait pour la retirer du foyer de groupe lorsqu’elle a disparu: oncle

AVERTISSEMENT : Cette histoire traite de la violence contre les femmes et les filles autochtones et peut affecter ceux qui en ont fait l’expérience ou connaissent quelqu’un qui en a fait l’expérience.

La famille de Noelle O’Soup, une jeune fille autochtone de 14 ans dont les restes ont été retrouvés dans un appartement de Vancouver en mai, affirme que le ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MCFD) de la Colombie-Britannique et le service de police de Vancouver ont négligé l’adolescente avant et après elle. mort, en ne les informant pas correctement quand elle a disparu et quand sa dépouille a finalement été identifiée.

O’Soup et ses trois frères, qui appartiennent à la Première Nation Key en Saskatchewan et aux Premières Nations Saulteau en Colombie-Britannique, vivaient dans des foyers de groupe gérés par le ministère depuis plus de 10 ans, depuis qu’elle a été retirée des soins de sa mère en tant que jeune enfant.

Mais son oncle, Cody Munch, voyageait régulièrement de Fort St. John à Vancouver pour établir une relation avec les frères et sœurs et était en pourparlers avec le MCFD pour déplacer O’Soup hors des soins et dans sa maison familiale.

“Ce gamin aurait été tellement mieux avec nous”, a déclaré Munch, parlant de Fort St. John.

“Une des choses que je ne comprends pas, c’est ce qui s’est passé dans ce foyer de groupe. Nous voulions poser des questions sur tout ce qui s’est passé avant sa mort et tout, et [MCFD] Je ne voulais pas parler de tout ça.”

O’Soup s’est enfuie d’un foyer de groupe à Port Coquitlam le 12 mai 2021. Le 1er mai 2022, sa dépouille a été retrouvée dans un immeuble au 405 Heatley Avenue, avec les restes d’une femme non identifiée et du locataire de l’appartement, un homme au début de la quarantaine.

Alors que la mort d’O’Soup et de la femme non identifiée fait l’objet d’une enquête par l’unité des crimes majeurs du VPD, la mort de l’homme n’est pas considérée comme suspecte. Et si le corps de l’homme a été retrouvé en février, les deux autres n’ont été découverts que début mai. On pense que O’Soup et les femmes non identifiées sont décédées avant le locataire masculin.

Le coroner enquête toujours sur la cause du décès.

Un policier de Vancouver fait actuellement l’objet d’une enquête pour manquement au devoir pour ne pas avoir retrouvé les deux corps lors d’une perquisition dans le petit appartement.

Cody Munch, deuxième à partir de la droite, et Noelle O’Soup, à l’extrême droite, lors d’une des visites familiales organisées par Munch à Vancouver. Munch avait fait le voyage de Fort St. John à Vancouver pour établir une relation avec O’Soup et ses frères et espérait qu’elle pourrait éventuellement venir vivre avec lui et sa femme. (Soumis par Cody Munch)

Un communiqué du MCFD a indiqué que le ministre de la Colombie-Britannique, Mitzi Dean, n’était pas disponible pour une entrevue.

“En raison de la confidentialité, le ministère ne peut pas commenter publiquement – ni même confirmer l’implication du ministère avec – un enfant, un jeune ou une famille”, lit-on en partie.

Munch a déclaré qu’il était hanté par les circonstances entourant la mort de sa nièce et par les informations selon lesquelles des voisins auraient contacté le VPD pour signaler une odeur nauséabonde provenant de l’appartement.

“Qu’est-ce qui pousse une fille de 14 ans à East Hastings et Heatley Street, même à traîner là-bas?”

“Quelques personnes se sont manifestées et nous ont dit qu’elles essayaient d’appeler le VPD et que personne n’est venu. Personne n’est venu… n’a rien fait.”

Membres de la famille non informés de la disparition, du décès

Munch a décrit O’Soup comme une fille timide mais heureuse qui aimait prendre des selfies et qui a noué des liens solides avec les femmes de sa famille qu’elle a rencontrées. Mais il a dit qu’en vieillissant, elle avait de plus en plus de mal à être séparée de ses frères et, entre 2019 et 2020, s’était mise en colère et renfermée. Au cours d’une de ses rencontres avec elle, il a remarqué des coupures sur ses bras.

Munch a déclaré que lorsque O’Soup s’est enfui, il n’a pas été informé par le VPD ou le MCFD et a d’abord entendu qu’elle avait disparu par les médias. Il a déclaré que le VPD avait informé la mère d’O’Soup, qui souffre de dépendance et a du mal à maintenir une communication claire avec la famille.

Munch a déclaré qu’il avait finalement trouvé un appartement de trois chambres, dans lequel il espérait que O’Soup pourrait emménager avec sa famille, seulement 10 jours après sa disparition.

L’appartement de la rue Heatley où le corps de Noelle O’Soup a été retrouvé, ainsi que le corps d’une autre femme. Un policier de Vancouver fait l’objet d’une enquête pour ne pas avoir retrouvé les corps lors d’une perquisition de l’appartement lorsque le locataire, un homme au début de la quarantaine, a été retrouvé. (Mike Zimmer/CBC)

“Nous aurions tous dû être informés, vous savez, comme si nous faisions tous ce travail pour essayer de sortir ces enfants du système”, a-t-il dit, ajoutant qu’il serait venu à Vancouver pour commencer une recherche s’il avait su qu’elle manquait.

“Ils n’ont même pas prévenu ses frères. Ils n’ont pas dit : ‘Hé, ta sœur a disparu depuis deux mois. As-tu eu des nouvelles d’elle ?’ Rien.”

Munch a déclaré que le manque de communication s’est poursuivi lorsque les restes d’O’Soup ont finalement été identifiés. Il a appris sa mort par des reportages, alors qu’il était sur la route de Vancouver à Fort St. John après une visite avec ses frères.

“Ce qui m’a vraiment dérangé, c’est qu’ils auraient pu dire quelque chose pendant que j’étais là-bas pour que je puisse aider ces garçons”, a déclaré Munch, ajoutant que l’officier du MCFD avec qui il avait affaire avait déclaré qu’ils n’avaient pas pu l’avertir de la nouvelle parce que de la vie privée.

“C’est un tronçon du 1er mai à presque la mi-juin pour découvrir que ma nièce est décédée. Et je dois le découvrir aux nouvelles sur le chemin du retour.”

La police “s’engage à trouver des réponses”

La police de Vancouver a déclaré dans un communiqué que les agents avaient rencontré en privé les membres de la famille d’O’Soup lorsque son identité avait été confirmée et qu’ils continueraient de leur fournir des mises à jour sur l’enquête.

“La mort de Noelle a suscité de nombreuses questions dans la communauté, et nous nous engageons à trouver des réponses”, lit-on en partie dans le communiqué. Étant donné que l’enquête reste ouverte, le VPD ne commentera pas si l’homme retrouvé mort dans le même appartement fait l’objet d’une enquête en relation avec sa mort ou tout autre crime.

Munch a déclaré qu’O’Soup était une fille timide mais heureuse qui aimait prendre des selfies. Mais elle est devenue de plus en plus en colère et retirée alors qu’elle se déplaçait entre les foyers de groupe et était séparée de ses frères. (Soumis par Cody Munch)

Le communiqué du MCFD indique que lorsqu’un jeune pris en charge disparaît, le soignant est tenu de signaler son absence au ministère, qui en avise la police. Lorsqu’un jeune pris en charge décède, le ministère entreprend un examen de la pratique pédiatrique et familiale, anciennement appelé examen de cas. Il a déclaré que les examens des pratiques “pourraient aboutir à des plans d’action pour résoudre les problèmes de pratique qui ont été identifiés”.

Munch a déclaré que même maintenant, il avait du mal à accéder aux informations de base sur la vie d’O’Soup dans le foyer de groupe et n’avait pas eu accès à son dossier au ministère.

“Quelles ressources avez-vous utilisées pour aller trouver cette fille ? Combien de fois êtes-vous allés chercher ? Avez-vous posé des questions ? Avez-vous suivi les personnes qui essayaient de vous appeler ? Cela n’a aucun sens. C’est de la négligence, », a-t-il dit, ajoutant que si sa nièce n’avait pas été autochtone, elle aurait été retrouvée « tout de suite ».

Munch a déclaré qu’il croyait que si O’Soup avait été plus proche de sa famille et de sa culture, elle aurait pu avoir une chance de briser le cycle créé par les pensionnats et la rafle des années 60, qui a touché plusieurs générations de sa famille.

“Les foyers d’accueil sont des pensionnats 2.0. C’est un effet d’entraînement”, a-t-il déclaré.

“Cette gamine aurait pu être tout ce qu’elle voulait être quand elle était grande.”