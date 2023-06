La famille de Nicola Bulley a riposté aux détectives en ligne pour avoir continué à diffuser des théories du complot

La famille de NICOLA Bulley a pris pour cible les détectives des médias sociaux hier pour avoir continué à diffuser des théories du complot.

Les proches reçoivent toujours des messages négatifs cinq mois après sa mort.

Hier, la famille de Nicola Bulley a visé les détectives des médias sociaux pour avoir continué à diffuser des théories du complot Crédit : PA

Dans un communiqué, la famille a déclaré qu’elle continuait de « recevoir des messages ciblés négatifs » Crédit : WARREN_SMITH

Dans une déclaration lue au nom de la famille après le verdict de l’enquête, ils ont déclaré: « Malheureusement, nous ressentons le besoin de soulever à nouveau et d’aborder la question des médias sociaux.

« Il est bouleversant que nous ayons continué à recevoir des messages ciblés négatifs et que nous soyons toujours témoins de spéculations extrêmement inexactes partagées sur de nombreuses plateformes.

« Nous encourageons les gens à examiner les faits, les preuves qui ont été entendues au cours de l’enquête et la conclusion à laquelle est parvenu le coroner, à ignorer les points de vue et les opinions des amateurs et à être conscients de l’impact des mots. »

Leur message a été repris par la police du Lancashire.

La force avait précédemment critiqué les détectives des médias sociaux – en particulier ceux de TikTok, qui, selon eux, avaient «joué leurs propres détectives privés» – pour avoir «dirigé» l’enquête.

Le surintendant en chef du détective Pauline Stables, chef de la criminalité à la police du Lancashire, a déclaré: «J’espère que les conclusions claires et définitives du coroner HM mettront fin aux spéculations mal informées et aux théories du complot qui ont été si préjudiciables à la famille de Nikki, la communauté de St celle de Michel.

La sécurité a été renforcée à l’extérieur de Preston County Hall au cours de l’enquête de deux jours.

Des membres du public ont été vus en train de diffuser en direct les déclarations sur les réseaux sociaux au fur et à mesure de leur lecture.