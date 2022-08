La famille de Naomi Judd dépose une requête et demande au tribunal de sceller le rapport d’enquête sur le décès

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La famille de Naomi Judd a déposé une requête en justice vendredi pour sceller les rapports de police et les enregistrements effectués lors de l’enquête sur la mort de la star de la country.

Les enregistrements contenaient des interviews vidéo et audio avec les membres de la famille de Judd après son décès. La divulgation de ces détails entraînerait “un traumatisme important et un préjudice irréparable”, a déclaré sa famille.

La famille de Judd a déposé la requête devant le tribunal de la chancellerie du comté de Williamson dans le Tennessee, car le dépôt a été fait au nom du mari de la défunte chanteuse Larry Strickland et de ses filles Ashley et Wynonna.

La pétition était un suivi plus détaillé d’une demande antérieure faite par la famille la semaine dernière. Un représentant l’a fourni à l’Associated Press avec la permission de la famille. Le document demande au tribunal de ne pas divulguer les dossiers car il comprend les dossiers médicaux de Judd et la famille a “un droit à la vie privée”.

LA FAMILLE DE NAOMI JUDD A ACCORDÉ UNE ORDONNANCE DE LA COUR POUR GARDER LES DOSSIERS DE DÉCÈS PRIVÉS

Selon les documents, Strickland a déclaré qu’il ne savait pas que ses entretiens étaient enregistrés, notant qu’il partageait des informations personnelles.

Ashley a déclaré dans la pétition qu’elle était en “choc clinique, traumatisme actif et détresse aiguë” après la mort de sa mère et a demandé que les enregistrements ne restent pas en permanence dans le public.

ASHLEY JUDD RÉFLÉCHIT AU SUICIDE DE NAOMI JUDD: “TOUT A ÉTÉ PARDONNÉ IL Y A LONGTEMPS”

La loi du Tennessee autorise généralement la publication des dossiers des forces de l’ordre, mais la police a le pouvoir discrétionnaire de conserver des dossiers pendant qu’une enquête est en cours. Une fois qu’une enquête est close, les dossiers sont généralement publiés, selon le média.

Judd, 76 ans, est décédée le 30 avril à son domicile du Tennessee. La légende country est décédée d’une blessure par balle auto-infligée après avoir lutté contre la santé mentale, selon sa fille Ashley.

Ashley et Wynonna ont confirmé la perte de leur mère dans une déclaration émotionnelle partagée sur Twitter à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie”, a tweeté Ashley Judd. “Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale. Nous sommes brisés. Nous naviguons dans un profond chagrin et savons que, comme nous l’aimions, elle était aimée par son public. Nous sommes en territoire inconnu.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Naomi et Wynonna Judd devaient être intronisées au Country Music Hall of Fame le lendemain, et elles venaient d’annoncer une tournée des arènes qui commencerait à l’automne, leur première tournée ensemble depuis plus d’une décennie. Ils ont également fait un retour aux remises de prix lorsqu’ils se sont produits aux CMT Music Awards début avril.

Un représentant de la famille de Naomi Judd n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).