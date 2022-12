La famille de Nancy Pelosi “ne peut pas dormir toute la nuit” après l’attaque de Paul – Hollywood Life

Voir la galerie





Locataire de maison de Nancy Pelosi La plus jeune fille Alexandra a expliqué comment la récente attaque contre son père Paul a affecté sa famille dans un interview sur La vue le jeudi 15 décembre. La réalisatrice de documentaires, 52 ans, a déclaré qu’à la suite de l’attaque de son père par un envahisseur de maison, de nombreux membres de la famille Pelosi avaient du mal à se reposer. “Ce qui est arrivé à mon père était tragique, et tout simplement terrible, et pour nous encore traumatisant à ce jour – de nombreux membres de ma famille ne peuvent toujours pas dormir toute la nuit”, a-t-elle déclaré.

Alexandra Pelosi, fille de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et de Paul Pelosi, fait le point sur son père après qu’il a été violemment agressé chez lui en octobre : “C’est au jour le jour. C’est une très longue convalescence.” “C’était très sombre dans notre famille.” https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/0FMls5eloh – La vue (@TheView) 15 décembre 2022

Alexandra, qui était dans l’émission pour promouvoir son nouveau documentaire sur sa maman Pelosi dans la maison, répondait à une question sur le rôle que les médias sociaux jouent dans la division de l’alimentation et comment cela avait joué un rôle dans les motivations de l’accusé à essayer d’attaquer sa mère (ainsi que Hunter Biden, Tom Hank, et Gavin Newsom). “Je pense que les médias sociaux détruisent le tissu de ce pays”, a-t-elle déclaré. « L’accusé a mentionné le nom du président, par son nom. C’est ce que les gens malades obtiennent des médias sociaux.

Elle a développé en parlant des publications «toxiques» qui ne sont «pas contrôlées» sur les réseaux sociaux et a déclaré que parfois les choses horribles que les gens disent sur Internet peuvent être tout aussi difficiles que l’attaque terrifiante. “Si vous allez sur Twitter, le genre de choses qu’ils disent, et c’est ce qui fait plus mal que votre opération du cuir chevelu”, a déclaré Alexandra.

En parlant de ce que faisait son père, Alexandra a expliqué que même si c’était “une période très sombre” pour la famille, il était allé à un événement mercredi, et ils prenaient leur temps alors qu’il allait mieux. « C’est au jour le jour. C’est une très longue convalescence », a-t-elle déclaré.

Outre l’impact des médias sociaux, la cinéaste a également expliqué que lorsque sa mère s’était présentée pour la première fois au Congrès, elle avait demandé la permission, mais après l’attaque de son père, elle a dit qu’elle avait peut-être pensé différemment. “Nous sommes assis aux soins intensifs et je lui ai dit:” Si j’avais su que c’était là que ça allait se terminer, je ne t’aurais jamais donné ma permission “, a-t-elle déclaré, avant de révéler ce que son père a dit . “C’est mon père qui a dit : ‘Ce n’est pas juste. Vous devez dire si vous êtes venu me voir dans cet environnement toxique des médias sociaux. “

L’interview d’Alexandra a eu lieu près de deux semaines après que son père a fait sa première apparition publique au Kennedy Center Honors plus tôt en décembre. L’interview a également eu lieu le lendemain de la diffusion d’images policières de l’attaque devant le tribunal lors du procès du suspect. Paul a été hospitalisé à la suite de l’attaque du 28 octobre et a été libéré le 3 novembre. À la suite de l’attaque, le président de la Chambre a publié une déclaration expliquant à quel point la famille avait le « cœur brisé » par l’incident.

