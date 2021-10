La famille de Miya Marcano dit que leur « vie a changé » et qu’ils « ne partiront pas sans elle » alors que l’autopsie est en cours

Les membres de la FAMILLE de Miya Marcano disent qu’ils se sentent « en colère » et « dévastés » après que des restes qui appartiendraient à l’adolescent disparu aient été retrouvés samedi dans une zone boisée par la police.

Après une semaine de recherche inlassable, la police a retrouvé le corps vers 10h45 ce matin près du Appartements à Tymber Skan dans le comté de Seminole, en Floride.

Un corps qui serait celui de Miya a été découvert par la police dans le comté de Seminole, en Floride, samedi matin Crédit : Instagram/DJ Eternal Vibes

Sa cousine Caili Sue a déclaré au Sun que la famille se sentait «en colère et dévastée» par la tragique découverte Crédit : WSVN 7

Le shérif du comté d’Orange, John W. Mina, a déclaré lors d’une conférence de presse que bien qu’un médecin légiste n’ait pas encore confirmé l’identité, il était « très certain » que les restes appartenir à Miya.

Un sac à main avec l’identification de Marcano a été trouvé près du corps et les détectives ont informé la famille de Marcano ce matin, a-t-il déclaré.

LA DOULEUR DE LA FAMILLE

S’adressant exclusivement au Sun, Caili Sue, la cousine de Miya a déclaré que la famille avait été « dévastée » par la découverte tragique, après avoir précédemment exprimé sa confiance et son espoir qu’elle serait retrouvée vivante.

« Nous sommes dévastés. Nous sommes en colère et nous savons que nos vies ont maintenant été changées à jamais », a déclaré Caili. « Tout le monde est très sombre depuis l’annonce. »

Lisez notre Blog en direct de Miya Marcano pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Caili, de Fort Lauderdale, fait partie d’un certain nombre de membres de la famille qui se trouvent à Orlando la semaine dernière pour aider les forces de l’ordre à rechercher Miya.

Elle a déclaré que la famille resterait à Orlando en attendant le résultat de l’autopsie.

Ils commenceront ensuite à planifier des services funéraires dans le sud de la Floride une fois que son corps leur aura été remis, a déclaré Caili.

« Nous ne partons pas sans Miya », a-t-elle ajouté. « Nous obtiendrons justice pour elle une fois que les choses se seront calmées et que nous la ramènerons à la maison. »

Nous ne partons pas sans Miya. Nous obtiendrons justice pour elle. Caili Sue

LES DERNIERS MOUVEMENTS DE MIYA

Miya, une étudiante de deuxième année de 19 ans au Valencia College, a été vue pour la dernière fois vers 17 heures le 24 septembre dans le complexe d’appartements Arden Villas où elle vit et travaille dans le bureau de location de l’immeuble.

Elle devait se rendre à Fort Lauderdale pour rendre visite à sa famille cette nuit-là, mais n’est jamais montée à bord de l’avion.

Une perquisition ultérieure de son appartement a montré des signes d’une lutte violente : la porte de son la chambre était barricadée, la pièce était en désordre et il y avait une tache de sang sur l’oreiller de Miya.

Le principal suspect dans l’affaire, Armando Manuel Caballero, un employé de maintenance de 27 ans du complexe, a été retrouvé mort d’un suicide apparent lundi.

Selon la police, Caballero avait exprimé à plusieurs reprises « un intérêt romantique » pour Miya avant sa disparition – des avances non désirées qui étaient systématiquement repoussées par l’adolescent.

Il était également connu pour être en possession d’un passe-partout qui a été utilisé pour entrer dans son appartement vendredi à 16h30, environ 30 minutes avant que Miya ne termine le travail et ne soit vue pour la dernière fois.

Le lendemain matin, Caballero a été filmé porter des gants et une couverture, ainsi qu’un sac à dos, sorti de sa voiture avant d’entrer dans un immeuble.

SUSPECT ‘OBSESSE’ AVEC MIYA

Caili avait précédemment déclaré au Sun que Caballero était « obsédé et entiché » avec Miya, et lui a « constamment » envoyé un texto malgré qu’elle ait clairement indiqué qu’elle ne s’intéressait pas à lui.

Elle a dit que Miya a dit à au moins deux de ses amis que les avances et le comportement de Caballero la mettaient mal à l’aise.

Caili a également révélé que sa tante, Semone Westmaas, partageait un rencontre effrayante avec Caballero quelques heures seulement après la disparition de Miya.

Westmaas a rencontré le préposé à l’entretien à l’extérieur de l’appartement le matin du 25 septembre alors qu’ils attendaient l’arrivée de la police.

« Il essayait de partir. Ses lumières étaient éteintes », a raconté Westmaas. « Il a dit : ‘Vous cherchez Miya ?’ J’ai dit : ‘Qui êtes-vous ?’ Il a dit : « Je suis le responsable de la maintenance. J’ai entendu dire que vous me cherchiez. Je ne savais pas qui était ce type à l’époque. »

Caili a déclaré que la famille avait trouvé la rencontre « bizarre » parce qu’elle n’avait pas encore annoncé que Miya avait disparu.

Le père de l’adolescent, Marlon Marcano, a ensuite approché Caballero et lui a demandé s’il avait été en contact avec sa fille.

Caili a déclaré que Caballero agissait de manière capricieuse et semblait « assez nerveux ».

Il a répondu à une série de questions de la police, affirmant qu’il avait vu Miya pour la dernière fois vendredi à 15 heures, avant de partir.

La police a ensuite émis un mandat d’arrêt contre lui pour cambriolage après avoir découvert qu’il était entré dans l’appartement de Miya à son insu ou sans sa permission.

‘LA SORTIE DU LÂCHE’

Caballero a ensuite été retrouvé mort lundi, avec 911 audio révélant comment son corps sans vie a été retrouvé pendu dans un garage d’entretien du complexe d’appartements Sabal Club dans le comté de Seminole.

Caili a déclaré que la famille était furieuse du suicide de Caballero, l’accusant d’avoir choisi la « sortie lâche ».

« Nous sommes en colère parce qu’il nous a laissé de nombreuses questions, des questions qui peuvent rester à jamais sans réponse car il peut y avoir des choses que lui seul était présent et que lui seul saura jamais.

« Je me sens vraiment en colère et frustré parce que j’avais l’impression que nous l’avions eu et qu’il était parti. »

Le shérif du comté d’Orange, John Mina, a déclaré qu’il était mort « depuis un certain temps » lorsqu’il a été retrouvé par des députés.

Puis samedi, Mina a annoncé que les enquêteurs avaient trouvé des restes qu’ils croyaient appartenir à Miya.

FIN TRAGIQUE

Le corps a apparemment été retrouvé dans une zone boisée près des appartements Tymber Skan dans le comté de Seminole où Caballero a vécu.

Mina a déclaré que les équipes de recherche ont passé au peigne fin la zone samedi matin après que les données du téléphone portable de Caballero l’aient placé là pendant 20 minutes quelques heures seulement après la disparition de Miya.

« Rien dans les archives n’indique qu’il y soit déjà retourné avant de se suicider », a déclaré Mina.

Une autopsie déterminera la cause du décès et un médecin légiste identifiera avec certitude Marcano.

Dans une déclaration aux journalistes samedi, Mina a déclaré que son département avait le cœur brisé par la tragique découverte.

« Nos cœurs sont brisés », a déclaré Mina. « Des centaines de membres du personnel du bureau du shérif du comté d’Orange se sont engagés dans cette affaire et ont travaillé très dur. Tout le monde voulait que ce résultat soit différent.

« En tant que communauté, en tant que père, nous pleurons la perte de Miya. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de la famille de Miya, de ses proches, de ses amis et vraiment de toute notre communauté. »

Le principal suspect dans l’affaire, Armando Manuel Caballero, 27 ans, s’est suicidé la semaine dernière Crédit : Twitter/Bureau du shérif du comté d’Orange

La famille de Miya Marcano, son père Marlon Marcano, au centre à gauche, organise une veillée aux chandelles à Arden Villas vendredi Crédit : AP

Miya est restée dans les mémoires de sa famille comme étant intelligente, drôle et attentionnée Crédit : Facebook

L’appel au 911 passé après le suicide du principal suspect Armando Caballero dans l’affaire Miya Marcano a été retrouvé