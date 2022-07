La famille de Michael Schumacher ment sur son état – ils doivent dire la vérité, affirme l’ex-manager de la star

La famille de MICHAEL Schumacher a menti sur son état et doit dire la vérité, a affirmé l’ex-manager de la star de la course.

Willi Weber, 80 ans, a déclaré qu’il était toujours “en colère” contre la famille Schumacher pour ne pas l’avoir informé de la santé de l’icône de la F1 depuis son accident de ski il y a neuf ans.

L’ex-manager de Michael Schumacher, Willi Weber, 80 ans, dit qu’il n’a toujours pas été mis à jour sur l’état de la star de la course Crédit : AP : Associated Press

Schumacher est pris en charge par sa femme et ses deux enfants dans leur maison du lac Léman Crédit : PA

La famille de Schumacher a réussi à garder la santé de l’athlète un secret bien gardé après son accident dévastateur en France en 2013 qui l’a laissé dans le coma.

Maintenant, Weber, qui a joué un rôle déterminant dans l’ascension de Schumacher en tant que dieu de la course, affirme qu’il est tenu au courant de sa santé malgré ses tentatives de contacter sa famille à plusieurs reprises au fil des ans.

Weber a fustigé la femme de Schumacher, Corinna, et son patron chez Ferrari, Jean Todt, dans une récente interview explosive avec la publication sportive italienne La Gazetta dello Sport.

Il a déclaré au journal: “J’ai essayé des centaines de fois de contacter Corinna et elle n’a pas répondu. J’ai appelé Jean Todt pour lui demander si je devais aller à l’hôpital et il m’a dit d’attendre – c’est trop tôt.

“J’ai appelé le lendemain et personne n’a répondu. Je ne m’attendais pas à un tel comportement et je suis toujours en colère à ce sujet.

“Ils m’ont tenu à l’écart, me disant que c’est trop tôt, eh bien maintenant c’est trop tard. Cela fait neuf ans. Peut-être qu’ils devraient juste le dire comme ça.”

Il a d’abord compris la nécessité du secret de la part de la famille Schumacher mais que depuis sa sortie de l’hôpital, “nous n’avons entendu que des mensonges de leur part”.

Weber, qui a également dirigé le frère du grand pilote Ralf, a déclaré que Schumacher était “comme un fils pour moi”.

Il a déclaré: “Des années après l’accident, je me suis dit de faire attention à la famille car je ne pouvais pas changer les choses … même aujourd’hui, ça me fait mal d’en parler.”

Corinna a parlé de la bataille pour la santé de son mari lors d’un documentaire Netflix publié l’année dernière.

Elle a dit que la famille “Michael lui manque tous les jours” et avait du mal à faire face au Michael “différent” qui était sorti de l’hôpital.

“Michael manque à tout le monde, mais Michael est là”, a-t-elle déclaré.

« Différent, mais il est là et ça nous donne de la force, je trouve.

Dans un autre clip émouvant, elle a déclaré: “Je pense qu’il est tout simplement très fort mentalement. Extrêmement fort. Il me montre encore à quel point il est fort tous les jours.”

Le septuple champion du monde n’a pas été revu depuis sa blessure au cerveau quasi mortelle en 2013 en France, où il s’est cogné la tête contre un rocher en skiant.

Depuis 2014, il est soigné dans sa maison lémanique par sa femme Corinna, 50 ans, et ses enfants Gina-Marie, 22 ans, et Mick, 20 ans, mais on sait très peu de choses sur son état.

Weber a précédemment affirmé que Corinna avait refusé ses demandes de visite à la star de la F1, craignant qu’il ne révèle la “vérité” sur ses terribles blessures.

S’exprimant dans un documentaire, il a déclaré: “Je sais que Michael a été durement touché, mais malheureusement, je ne sais pas quels progrès il fait.

“J’aimerais savoir comment il va et lui serrer la main ou lui caresser le visage.

“Mais malheureusement, cela est rejeté par Corinna. Elle a probablement peur que je voie tout de suite ce qui se passe et que je rende la vérité publique.

“Je crois fermement au rétablissement de Michael, car je sais que c’est un combattant.

“S’il y a une chance, il l’utilisera. Cela ne peut pas être la fin. Je prie pour lui et je suis convaincu que nous le reverrons.”

L’année dernière, le président de la FIA, Todt, a déclaré qu’il rendait visite “régulièrement” à Schumacher qui, selon lui, “se battait” pour obtenir de meilleures années après son accident qui a changé sa vie.

Dans une rare mise à jour sur la santé, le président de la FIA a déclaré “nous ne pouvons qu’espérer” que la légende de la F1 s’améliore alors qu’il continue de rester hors de la vue du public.

Il est l’une des rares personnes autorisées à lui rendre visite dans sa maison isolée.

“Je peux comprendre pourquoi sa famille et ses amis le protègent parce que nous devrions le laisser en paix”, a déclaré Todt au Mail dimanche.

“Michael se bat, il se bat, et nous ne pouvons qu’espérer qu’il s’améliorera.”

Schumacher a été laissé dans le coma à la suite d’un accident de ski dévastateur en France en 2013 Crédit : AFP