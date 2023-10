La famille de Mia Shem demande sa libération après la vidéo de la prise d’otage du Hamas

La mère a crié et est tombée par terre lorsqu’elle a vu le visage de Mia sur sa télé. Elle a commencé à chanter et à pleurer, se disant que sa fille franco-israélienne de 21 ans avait survécu après avoir disparu le 7 octobre d’un festival de musique ciblé par des militants du Hamas. Puis elle a eu peur.

La famille et ses porte-parole ont translittéré leurs noms en Shem et Schem, mais ont utilisé l’ancienne orthographe sur les marque-places lors de la conférence de presse de mardi.

La vidéo et la confirmation par la famille de l’identité de Mia surviennent alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre potentiellement mortelle de Gaza et que le président Biden se prépare à rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les attaques du Hamas ont tué au moins 1.400 personnes en Israël et en ont blessé plus de 4.120, ont indiqué les autorités. Environ 3 000 personnes ont été tuées et plus de 12 500 blessées à Gaza, selon les responsables palestiniens.