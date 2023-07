La famille de Max Wall salue le «fils fabuleux» lors des funérailles après la mort d’adolescents irlandais pendant les vacances sur une île grecque | Nouvelles du monde

Des proches en deuil ont dit un dernier adieu à un adolescent irlandais décédé sur l’île grecque d’Ios.

Max Wall, 18 ans, est tombé malade alors qu’il s’apprêtait à monter à bord d’un ferry sur l’île de vacances et a été retrouvé inconscient dans la zone portuaire dimanche après-midi.

Quelques heures plus tôt dimanche matin, le corps d’Andrew O’Donnell, un autre élève du St Michael’s College dans le sud de Dublin, a été découvert sur un sol rocheux.

M. O’Donnell, également âgé de 18 ans, serait tombé en revenant d’une soirée de vendredi.

La police grecque enquête sur les circonstances de la mort des adolescentsla police irlandaise se rendant à Ios pour aider à l’enquête.

Les deux adolescents faisaient partie d’un groupe plus important d’étudiants du St Michael’s College et d’autres écoles de Dublin, qui se sont envolés pour Ios pour célébrer la fin de leurs examens de fin d’études.

Les amis et la famille se sont réunis lundi à l’église du Sacré-Cœur de Donnybrook, à Dublin, pour rendre un dernier hommage à M. Wall.

L’adolescent a parlé à son père au téléphone dans les instants qui ont précédé sa mort, a indiqué le service.

Niall Wall a déclaré que son fils était « plein de vie » et « égayait la vie des autres ».

« Aujourd’hui marque la fin d’un voyage de huit jours pour nous qui, avec la plus profonde cruauté, non seulement nous a enlevé Max, mais l’a privé d’un avenir radieux.

« Il était le meilleur craic. Il était très amusant. Le meilleur genre », a ajouté son père.

« La chose la plus importante à propos de Max est qu’il était tout simplement notre fils fabuleux et nous l’aimerons pour toujours. »

Il a également présenté ses condoléances aux parents de M. O’Donnell, Bebhinn et Gavin, révélant comment ils avaient noué « l’amitié la plus proche » tout au long de leur voyage commun « cauchemar ».

Le cercueil de Max Wall est transporté dans l’église du Sacré-Cœur, Donnybrook, Dublin





Les funérailles de M. O’Donnell auront lieu mercredi dans la même église.

Mme Wall a lu le poème Funeral Blues de WH Auden avant de décrire son « garçon chéri » comme une « force de la nature ».

« Votre mémoire vivra », a-t-elle déclaré.

Des objets représentant les passions de M. Wall, notamment un maillot de Manchester United portant son nom, un maillot de rugby Leinster signé et une queue de billard, ont été placés devant l’église.

Ses parents ont avancé des symboles religieux pour représenter sa foi forte tandis que son frère, Charlie, livrait une lecture.

Des proches ont fait leurs adieux à M. Wall à Dublin lundi





L’aumônier du St Michael’s College, le père Paddy Moran – qui a célébré la cérémonie de remise des diplômes en présence de M. Wall, a qualifié l’événement de « joyeuse occasion ».

Dirigant le service funèbre, il a déclaré à la congrégation : « J’ai regardé cette mer de visages prêts à se lancer dans la prochaine étape de leur vie en tant que jeunes adultes – de jeunes hommes énergiques prêts à conquérir le monde.

« Il ne m’est jamais venu à l’esprit que nous serions réunis deux mois plus tard pour les funérailles de Max.

« C’est déchirant d’être réunis dans ces circonstances des plus tragiques.

« Nos cœurs sont brisés. »

Des fleurs à l’extérieur du St Michael’s College de Dublin, en Irlande, après le décès de deux récents diplômés sur l’île grecque d’Ios.





« Une perte dévastatrice »

Le St Michael’s College a déclaré que la mort de M. Wall et de M. O’Donnell était une « perte dévastatrice », les étudiants restants étant restés « complètement traumatisé » par la tragédie.

L’école a salué M. Wall comme une « source constante de positivité » tandis que M. O’Donnell a été décrit comme un « camarade de classe et ami populaire » et un « membre fier et engagé de notre équipe de football ».

M. Wall était « extrêmement populaire auprès du personnel et des étudiants, et un fantastique supporter de nos équipes lors des différentes campagnes de coupe ».

Il était également un « grand frère » de Charlie, un ancien élève de St Michael’s, a indiqué l’école.