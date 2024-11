La famille de Matthew Perry se confie un an après sa mort subite

La mère de Matthew Perry, Suzanne, les sœurs Caitlin, Emily et Madeline et le beau-père Keith Morrison de Dateline s’assoient en exclusivité avec Savannah Guthrie de TODAY pour leur première interview télévisée depuis sa mort pour parler de la lutte de la star de « Friends » contre la dépendance, la mort à cause d’une kétamine. overdose et comment il fait toujours partie de leur vie. La mère de Perry déclare : « Je suis une femme très chanceuse, mais il y a eu un problème, un problème que je n’ai pas pu résoudre. Je ne pouvais pas l’aider.28 octobre 2024