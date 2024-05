La famille de Mamie Laverock fait le point sur son état 4 jours après que l’actrice de Quand le cœur t’appelle, 19 ans, soit TOMBE d’un balcon de 5 étages, ce qui a entraîné « plusieurs interventions chirurgicales »

La famille de Mamie Laverock a fait le point sur son état de santé après qu’elle ait subi plusieurs interventions chirurgicales suite à une chute d’un balcon de cinq étages il y a quatre jours.

Sur elle Page GoFundMe il a été partagé que l’actrice de When Calls The Heart va beaucoup mieux.

« Mamie est sortie de ses grosses opérations chirurgicales et les médecins [say] elle va bien », peut-on lire sur la page.

« Il est impossible pour nous d’être plus heureux. Merci à tous pour votre soutien », a déclaré la famille qui a reçu plus de 32 400 $ en contributions, dépassant ainsi sa demande de 30 000 $.

La nouvelle de sa terrible chute a été partagée mardi.

L’actrice a été grièvement blessée après être tombée d’un balcon situé au cinquième étage d’un immeuble après avoir été admise à l’hôpital pour une urgence médicale.

La famille de Mamie Laverock a fait le point sur son état de santé après qu’elle ait subi plusieurs interventions chirurgicales suite à une chute d’un balcon de cinq étages il y a quatre jours. Sur sa page GoFundMe, il a été partagé que l’actrice de When Calls The Heart se porte beaucoup mieux.

Laverock avec Erin Krakow sur When Calls the Heart en 2014

Ses parents ont déclaré plus tôt cette semaine : «Elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, a subi plusieurs interventions chirurgicales importantes et est actuellement sous assistance respiratoire.» Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile.

L’histoire de son accident est compliquée.

Le jeune homme de 19 ans a eu une première « urgence médicale » le 11 mai et a été emmené par sa mère Nicole Compton dans un hôpital de Winnipeg au Manitoba, Canada.

Il a été déclaré sur un compte GoFundMe que Nicole avait « sauvé la vie de sa fille » en agissant ainsi.

Ensuite, Mamie a été emmenée dans un hôpital de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. « Nous essayons d’y aller chaque jour pour la soutenir. Toute contribution nous aiderait à être à ses côtés », a-t-il été partagé.

Mais à un moment donné, elle est tombée de cinq étages d’une passerelle, a-t-on ensuite revendiqué, causant d’intenses blessures.

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer que le 26 mai, Mamie, qui suivait un traitement intensif depuis deux semaines, a été escortée hors d’une unité sécurisée de l’hôpital et emmenée jusqu’à un balcon d’où elle est tombée du cinquième étage.

« Elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, a subi plusieurs interventions chirurgicales importantes et est actuellement sous assistance respiratoire », est-il écrit sur un Campagne GoFundMe créée par sa famille.

« Mamie est sortie de ses grosses opérations chirurgicales et les médecins [say] elle va bien », peut-on lire sur la page. « Il est impossible pour nous d’être plus heureux. Merci à tous pour votre soutien’

On la voit ici sur une photo en gros plan partagée sur son compte Facebook

La co-vedette de When Calls the Heart, Erin Krakow, a fait un don au fonds familial qui demandait 10 000 $. «Je viens de faire un don. Si vous en avez les moyens, j’espère que vous le ferez aussi », a écrit Erin.

Hallmark, qui réalise When Calls The Heart, a posté sur Instagram : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle concernant Mamie Laverock.

« En tant que membre bien-aimé de notre communauté When Calls the Heart, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, paix, réconfort et beaucoup de prières pendant cette période difficile et avons fait un don sur sa page GoFundMe ici. »

Mamie a joué Rosaleen Sullivan, étudiante en soins infirmiers, pendant les deux premières saisons de When Calls The Heart.

Et elle était aussi dans la saison 10.

Pas plus tard que le 26 mars, Laverock participait à une interview Zoom sur le podcast Heart to Hearties.

La co-vedette de When Calls the Heart, Erin Krakow, a fait un don au fonds familial qui demandait 10 000 $.

«Je viens de faire un don. Si vous en avez les moyens, j’espère que vous le ferez aussi », a écrit Erin.

Johannah Newmarch, qui incarne Molly Sullivan, la mère de Laverock à l’écran, a également partagé son soutien dans un message sur X (anciennement Twitter).

«J’aime cette famille, mon cœur est brisé. Une période dévastatrice pour tous ceux qui prennent soin de Mamie. S’il vous plaît, aidez si vous le pouvez », a écrit Newmarch, 52 ans, le 27 mai.

« Ils ont besoin de tout le soutien possible pour s’en sortir. »

Ses parents ont déclaré mardi : « Elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, a subi plusieurs interventions chirurgicales approfondies et est actuellement sous assistance respiratoire. Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile.

Après l’incident, sa mère Nicole Compton l’a emmenée à l’hôpital de Winnipeg, puis l’adolescente a été emmenée dans un hôpital de Vancouver. Elle pourrait être là « plus d’un mois ou plus », a expliqué la mère

Laverock a fait ses débuts dans This Means War en 2012 avec Reese Witherspoon, Chris Pine et Tom Hardy.

Elle a ensuite repris son rôle en 2023 pour la 10e saison de la série.

Son rôle a cependant été supprimé.

Elle est également apparue dans Wedding Of Dreams en 2018 avec Debbie Gibson, Robert Gant et Pascale Hutton.

Et elle était dans l’horreur de 2017 The Hollow Child, A Series of Unfortunate Events de Netflix en 2019 et dans le film Lifetime 2020 Spotlight on Christmas.