La famille de Lyle et Erik Menendez demandent que les frères tueurs soient condamnés à nouveau après 30 ans derrière les barreaux pour le meurtre de leurs parents

La famille de Lyle et Erik Menendez a demandé mercredi que les frères tueurs soient condamnés après avoir passé plus de 30 ans derrière les barreaux, arguant qu’ils avaient été victimes d’abus sexuels odieux de la part de leurs parents avant que le duo ne les abatte dans leur luxueux manoir de Beverly Hills. en 1989.

Les frères ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en 1996 au cours d’un procès prolongé et très médiatisé qui a captivé la nation et a fait connaître les hommes après les meurtres horribles de Jose et Kitty Menendez.

Erik Menendez (à gauche) et son frère Lyle (à droite) écoutent lors d’une audience préalable au procès, le 29 décembre 1992 à Los Angeles. AFP via Getty Images

Plus d’une douzaine de membres de la famille d’Erik et Lyle Menendez ont pris la parole lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Los Angeles, dans le centre-ville de Los Angeles, le 17 octobre 2024. Barbara Davidson/Le NYPost

Plus de 20 membres de la famille se sont rendus au centre de justice pénale Clara Shortridge Foltz, dans le centre-ville de Los Angeles, insistant sur le fait que les frères Menendez avaient été victimes d’une « cruauté indescriptible » de la part de leur père, le directeur musical Jose – et que leurs souffrances avaient été ignorées pendant leur séjour. Procès de 1993 parce que la société n’avait pas encore reconnu que les hommes pouvaient être victimes d’abus sexuels.

« Si c’étaient les sœurs Menendez, elles ne seraient pas en détention. Nous avons évolué et il est temps qu’ils soient libérés », a déclaré aux journalistes Anna Maria Baralt, la nièce de José Menendez.

L’avocat Mark Geragos s’exprime devant des membres de la famille Menendez lors d’une conférence de presse pour annoncer l’évolution du cas des frères Erik et Lyle Menendez, le mercredi 16 octobre 2024, à Los Angeles. PA

« Comme tant d’autres, j’ai du mal à gérer la perte de cette journée et la douleur que j’ai ressentie. Au fil du temps, il est devenu évident qu’il y avait deux autres victimes – mes cousins ​​– qui continueraient d’être victimes d’un système qui ne les écoutait pas et d’une culture qui n’était pas prête à les écouter », a-t-elle ajouté.

« On se moquerait d’eux, on les traiterait de tueurs de sang-froid, laissés pourrir en prison sans espoir de rédemption. »

Elle a insisté sur le fait que les frères menaient « une vie de lumière » et « s’amélioraient » au cours de leurs décennies derrière les barreaux et a plaidé pour que les hommes aient une seconde chance.

« J’espère que notre cauchemar de 34 ans prendra fin et que nous serons réunis en famille. Je suis ici pour demander au bureau du procureur de prendre en compte l’ensemble du tableau, qui a été caché pendant si longtemps. Lyle et Erik méritent une chance de guérir, et notre famille mérite une chance de guérir avec eux », a déclaré Baralt.

La sœur de Kitty Menendez, Joan Vandermolen, 93 ans, s’est approchée nerveusement du groupe de microphones, devenant visiblement émue à mesure qu’elle parlait.

Erik (à gauche) et Lyle Menendez ont été reconnus coupables le 20 mars 1996 du meurtre au premier degré de leurs riches parents de Beverly Hills. REUTERS

« En tant que tante, je n’avais aucune idée de l’ampleur des abus qu’ils subissaient de la part de mon beau-frère. Aucun de nous ne l’a fait. Mais en regardant en arrière, je peux voir la peur que leur père leur a inculquée », a-t-elle déclaré à la foule.

« La vérité est que Lyle et Erik ont ​​été abandonnés par ceux-là mêmes qui auraient dû les protéger. Par leurs parents, par le système, par la société dans son ensemble. Lorsqu’ils ont été jugés, le monde n’était pas prêt à croire que des garçons pouvaient être violés ou que des jeunes hommes pouvaient être victimes de violences sexuelles.

« Aujourd’hui, nous savons mieux », a-t-elle poursuivi.

« Aucun jury aujourd’hui ne prononcerait une peine aussi sévère sans tenir compte de leur traumatisme. Lyle et Erik ont ​​payé un lourd tribut : ils ont été abandonnés par un système qui n’a pas reconnu leur douleur. Ils ont grandi, ils ont changé et ils sont devenus de meilleurs hommes malgré tout ce qu’ils ont vécu.

L’avocat de renom Mark Geragos, qui a représenté des clients de renom tels que Michael Jackson, Chris Brown, Colin Kaepernick et Jussie Smollett, a présenté les membres de la famille.

Geragos a salué les efforts des frères pour tirer le meilleur parti de leur temps derrière les barreaux, notamment Lyle, aujourd’hui âgé de 56 ans, qui est l’un des 22 détenus à avoir obtenu leur baccalauréat de l’UC Irvine pendant leur incarcération.

Anamaria Baralt, nièce de Jose Menendez, s’exprime alors que les membres de la famille d’Erik et Lyle Menendez, les frères de Beverly Hills reconnus coupables du meurtre de leurs parents, tiennent une conférence de presse au Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center à Los Angeles, Californie, États-Unis, le 16 octobre. , 2024. REUTERS

Il a déclaré qu’après la conférence de presse, les membres de la famille traverseraient la rue pour rencontrer le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, afin de plaider en faveur d’une nouvelle condamnation en vertu de la loi Marsy, une loi californienne de 2008 qui a considérablement élargi les droits des victimes de crimes en vertu de la constitution de l’État. .

L’affaire des frères Menendez a été repoussée dans la conscience publique après la sortie de la populaire série Netflix, « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story », et l’annonce plus tôt ce mois-ci par le bureau du procureur du district de Los Angeles qu’ils prenaient une décision. un nouveau regard sur les convictions des frères à la lumière de nouvelles preuves.

L’un des nouveaux éléments de preuve est une note explosive – prétendument écrite par Erik des mois avant les meurtres – qui fait allusion au fait qu’il vivait dans la peur des abus présumés qu’il subissait de la part de son père.

«J’ai essayé d’éviter papa. Cela arrive toujours, Andy, mais c’est pire pour moi maintenant », indique la lettre manuscrite adressée au cousin des frères, Andy Cano.

« Je ne sais jamais quand ça va arriver et ça me rend fou. Chaque nuit, je veille en pensant qu’il pourrait entrer.

Un portrait de famille de Jose Menendez, Lyle Menendez, Kitty Menendez et Erik Menendez (de gauche à droite).

Le procureur George Gascón a publié dimanche – mais supprimé plus tard – une capture d’écran de la lettre plusieurs semaines après avoir révélé que le bureau examinait de nouvelles preuves et reconsidérait ses condamnations.

La lettre n’a jamais été présentée comme preuve lors du procès des frères, ce qui, selon leurs avocats, aurait pu influencer le jury qui les a reconnus coupables de meurtre au premier degré.

La série Netflix a suscité une vague de sympathie pour les tueurs, dont les partisans pensent qu’ils agissaient en état de légitime défense lorsqu’ils ont commis ces meurtres brutaux.

Erik et Lyle, qui avaient respectivement 21 et 18 ans au moment du meurtre de leurs parents, prétendent depuis longtemps avoir tué leurs parents, Kitty et Jose, après avoir enduré toute une vie d’abus physiques, émotionnels et sexuels de leur part.

Les procureurs de l’époque affirmaient cependant qu’il n’y avait aucune preuve d’agression et affirmaient que la motivation des frères pour les meurtres était de mettre la main sur la succession de plusieurs millions de dollars de leurs riches parents.

Leur premier procès s’est terminé par des jurys sans majorité en 1994 avant que l’affaire ne soit rejugée en 1995, au cours de laquelle Lyle et Erik ont ​​été reconnus coupables et condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge du procès final avait statué à l’époque que toute preuve concernant les allégations d’abus sexuels entre les frères et sœurs était irrecevable.

Erik Menendez, aujourd’hui âgé de 53 ans, s’est prononcé sur la série Netflix dirigée par Ryan Murphy et centrée sur le cas des frères, qui a suscité des critiques pour avoir suggéré que les hommes entretenaient une relation incestueuse, la qualifiant de série « malhonnête » remplie de « horribles et mensonges flagrants.

La conférence de presse a également réuni une centaine de spectateurs, certains brandissant des pancartes de soutien aux frères incarcérés depuis longtemps.

Donna Carol, 53 ans, est venue avec une pancarte indiquant : « 35 ans de prison / Laissez-les sortir ! »

« Je suis parent de trois garçons et je pense bien sûr que le meurtre est une erreur, mais je crois à la réforme, je crois aux secondes chances. Ils ont purgé 35 ans pour ce crime », a-t-elle déclaré au Post.