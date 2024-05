La famille de l’otage israélien espère que la vidéo rappelle la nécessité d’un accord

Source des images, Forum sur les otages et les familles disparues

Le frère de l’otage israélien Naama Levy a déclaré que la décision de la famille de publier une nouvelle vidéo poignante du moment où sa sœur et d’autres femmes otages ont été kidnappées visait à rappeler au monde et aux dirigeants du monde qu’ils doivent faire pression pour obtenir un accord pour obtenir leur libération.

Naama, dix-neuf ans, et six autres jeunes femmes ont été emmenées le 7 octobre par des hommes armés du Hamas depuis la base militaire de Nahal Oz, où elles servaient comme observateurs surveillant les caméras de surveillance de la clôture périphérique de Gaza, à proximité.

Dans une vidéo du Hamas déjà vue dans le monde entier lorsqu’elle a été emmenée à Gaza, Naama a été montrée avec du sang autour de l’entrejambe de son pantalon, les mains liées et les chevilles coupées.

Aujourd’hui, les familles de Naama et de quatre des autres femmes ont décidé de diffuser d’autres séquences vidéo filmées par les caméras corporelles portées par les ravisseurs du Hamas. Cela montre le moment où ils ont capturé et ligoté les adolescents, après en avoir tué d’autres à la base.

Dans les trois minutes de vidéo, on peut voir les hommes armés crier après les femmes, certaines encore en pyjama, dont la plupart ont le visage ensanglanté. Ils sont attachés contre un mur avant d’être entassés dans une jeep avec des blessures évidentes.

On dit en anglais : « Tu es belle ».

Naama Levy (à gauche) est vue avec les mains liées et le visage ensanglanté dans la séquence vidéo récemment diffusée, filmée par des hommes armés du Hamas.

Source des images, Forum sur les otages et les familles disparues

Il a déclaré que les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et un accord sur la libération des otages étaient « dans une très mauvaise passe ».

« Nous espérons que cette vidéo encouragera toutes les parties à revenir à la table et à comprendre qu’il s’agit d’un problème humanitaire insupportable qui doit être résolu », a-t-il déclaré à la BBC. « C’est peut-être la dernière chance de les sauver. »

« Je n’aurais jamais imaginé la voir aussi effrayée et blessée », a-t-il ajouté.

Les adolescentes Liri Albag, 18 ans, Karina Ariev, 19 ans, Daniela Gilboa, 19 ans, et Agam Berger, 19 ans, sont toujours détenues aux côtés de Naama. Ils sont otages depuis 229 jours.

Après avoir vu la vidéo de Naama avec un pantalon ensanglanté lors de son enlèvement et entendu les témoignages d’autres otages, sa famille craint les risques d’agression sexuelle.

« C’est très, très dur pour nous. C’est une peur depuis le 7 octobre qui ne me quitte pas, qui ne quitte personne dans la famille », a déclaré Amit.

« Nous réalisons qu’il y a… il y a une chance, peut-être même une bonne chance, que Naama et d’autres filles et hommes soient harcelés. Et c’est une peur douloureuse d’une manière indescriptible. Nous devons juste continuer à nous battre pour qu’elle sorte de cet enfer.