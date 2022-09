La famille de l’homme tué veut que le procès contre le député de l’Ohio se poursuive

COLUMBUS, Ohio (AP) – La famille d’un homme noir abattu par l’adjoint d’un shérif de l’Ohio a demandé mercredi à un tribunal fédéral de cesser de retarder son procès pour mort injustifiée contre l’adjoint.

Les autorités affirment que Casey Goodson Jr., 23 ans, a reçu une balle dans le dos alors qu’il entrait dans la maison de sa grand-mère fin 2020. L’adjoint Jason Meade, qui est blanc, a plaidé non coupable de meurtre et d’homicide imprudent lors de la fusillade.

L’avocat de Meade dit que Goodson a pointé une arme à feu et a ignoré une commande de la laisser tomber. La famille de Goodson note qu’il était autorisé à porter une arme à feu, mais dit qu’il tenait un sac de sandwichs à l’époque.

Un juge fédéral a suspendu le procès pour droits civils contre Meade et le comté de Franklin jusqu’à la fin de l’affaire pénale. L’officier avait fait valoir que se défendre simultanément dans les deux cas le mettrait dans une situation sans issue.

Le procès pénal étant repoussé à plusieurs reprises, les retards portent préjudice à l’affaire civile de la famille alors que leurs avocats attendent de poursuivre le processus d’enquête sur les faits, les preuves et les témoins potentiels, a déclaré Sean Walton, avocat de la famille Goodson. Au moins une personne disposant d’informations pertinentes sur le jour de la fusillade est décédée, a déclaré Walton.

Le procureur et le conseil des commissaires du comté de Franklin ont déclaré mercredi qu’ils ne commentaient pas les affaires en cours.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Walton a également révélé que la famille de Goodson avait trouvé ses écouteurs sans fil AirPods sur les lieux après que d’autres preuves avaient été recueillies et les avaient remises aux autorités. Il a dit que la famille pense qu’il est probable que Goodson portait les écouteurs et écoutait de la musique ce jour-là, et n’a entendu aucune commande criée de l’officier.

Walton a déclaré que le retard dans l’affaire civile a empêché leurs avocats d’en savoir plus sur la question de savoir si les preuves recueillies, y compris le smartphone de Goodson, pourraient fournir des informations supplémentaires à ce sujet.

The Associated Press