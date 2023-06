La famille de l’homme de Joliet cherche des réponses sur sa disparition dans le comté de La Salle – Shaw Local

Des questions demeurent dans le cas d’un homme de Joliet qui a disparu depuis plus d’un mois après que son véhicule a été retrouvé dans un endroit éloigné du comté de La Salle, à plus de 60 miles de son domicile.

Amos Morgan, 63 ans, a été vu pour la dernière fois dans la région de Streator le 10 mai et son véhicule a été retrouvé dans la région du canton d’Otter Creek vers 18 heures le 25 mai, a déclaré le bureau du shérif du comté de La Salle. Sa femme, Camille Morgan, également de Joliet, a signalé sa disparition le 12 mai.

Les informations sur le système national des personnes disparues et non identifiées diffèrent de ce que le bureau du shérif du comté de La Salle et la famille de Morgan ont déclaré être connus.

NamUS est la base de données nationale que les forces de l’ordre et les autres agences de personnes disparues utilisent pour informer le public et les autres agences d’application de la loi des informations dans ces cas. Des informations différentes peuvent être trompeuses. La loi de l’État exige que les forces de l’ordre saisissent des informations dans cette base de données.

Bureau du shérif du comté de La Salle Sgt. L’enquêteur Josh McGrath a déclaré qu’Amos Morgan avait été vu pour la dernière fois au volant d’un Chevrolet Trailblazer 2005 beige. Le véhicule a été observé sur une photographie à Ottawa à 5 h 12 le 10 mai, ce qui n’est pas fourni dans le rapport NamUS pour Amos Morgan.

Amos Morgan a disparu de Joliet et a été vu pour la dernière fois par des gens de Streator. Ces informations sont également répertoriées différemment dans le rapport NamUS.

sergent. Dwayne English du département de police de Joliet a déclaré que les informations avaient été transmises aux détectives de la police de Joliet pour examen, mais que les informations n’avaient pas été modifiées vendredi après-midi.

La famille de Morgan a déclaré que les jours qui ont précédé sa disparition n’étaient pas différents des autres. Il a conduit de Joliet à Streator pour rencontrer son gendre et se rendre au travail ensemble.

Astasia Norris, la belle-fille d’Amos Morgan, a déclaré qu’il travaillait avec son gendre à Decatur pour « réparer des maisons ».

« Il était censé m’appeler plus tard dans la journée, mais il ne l’a pas fait », a déclaré Camille Morgan. « Je ne l’ai pas remarqué alors parce qu’il sait que je conduis toute la journée, donc il ne peut pas appeler. Mais nous devions nous retrouver le lendemain, mardi, parce que nous devions lui trouver un téléphone, et il n’a pas appelé ce jour-là.

C’est à ce moment-là que la famille Morgan a su que quelque chose n’allait pas, ont déclaré des membres.

Son épouse a déclaré avoir vu son mari pour la dernière fois le dimanche 7 mai, après une journée complète d’activités. Ils travaillaient tous les deux le lundi et elle a dit qu’il n’était pas inhabituel pour eux de passer une journée sans parler à cause de leurs horaires de travail.

Elle a dit qu’elle était censée rencontrer son mari mardi pour acheter un nouveau téléphone car son téléphone ne fonctionnait pas correctement.

Lorsqu’il ne s’est pas présenté et qu’elle n’a pas reçu d’appel mercredi matin, elle a appelé son gendre pour voir s’il l’avait vu ou lui avait parlé. Il ne l’avait pas fait, a déclaré Camille Morgan. Elle a également noté que son mari avait des problèmes de santé.

Le shérif du comté de La Salle, Adam Diss, a déclaré que ses officiers étaient restés en contact avec les membres de la famille.

Le bureau du shérif du comté de La Salle a déclaré dans un communiqué de presse que plusieurs recherches dans la zone avaient été menées avec l’aide de plusieurs agences, notamment l’agence de gestion des urgences du comté de La Salle, le bureau du shérif du comté de Grundy, les opérations aériennes de la police de l’État de l’Illinois, l’état de l’Illinois. Services de scène de crime de la police et service d’incendie du Pérou.

Ces recherches comprenaient l’utilisation de personnel de recherche au sol, de chiens de repérage K-9, de drones et d’un avion des opérations aériennes de la police de l’État de l’Illinois.

Le bureau du shérif n’a pas révélé l’endroit exact où le véhicule a été retrouvé ni quoi que ce soit sur l’état du véhicule après sa découverte.

Camille Morgan et Norris travaillent à la constitution d’une équipe de recherche et demandent l’aide du public pour démarrer.

« Nous n’avons jamais eu à faire quelque chose comme ça auparavant », a déclaré Norris. «Nous sommes un peu perdus sur la façon de faire cela. Nous avons des gens qui essaient de nous aider, mais cela n’a pas été fait parce que nous ne savons pas comment le faire démarrer.

Quiconque a des informations sur la façon de coordonner une équipe de recherche ou qui aimerait faire du bénévolat est prié d’appeler Camille Morgan au 815-985-3472 ou Norris au 815-210-4725.

Si quelqu’un a des informations sur l’endroit où se trouve Amos Morgan, appelez le bureau du shérif du comté de La Salle au 815-433-2161 ou le département de police de Joliet au 815-724-3100.

« Il adore pêcher », a déclaré Norris. « Il aime sa famille. C’est un donneur. Il a tellement de famille et d’amis qui l’aiment. Nous avons juste besoin de l’aide de tout le monde. Il ne resterait pas si longtemps sans contacter personne. Nous voulons juste savoir ce qui s’est passé, bon ou mauvais.