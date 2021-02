MISE À JOUR: Lors d’une audience tenue le lundi 1er février, un juge a accordé Tom Girardila demande de la famille de le placer sous tutelle. Le frère de Tom, Robert « Bob » Girardi, a été nommé conservateur temporaire et a reçu le «pouvoir de contracter» en son nom.

Tom, qui n’était pas présent à l’audience en raison de ce que le juge a qualifié d ‘«incapacité médicale», restera sous tutelle jusqu’au 30 mars 2021.

Un avocat du frère de Tom a dit à E! News dans un communiqué: « Il y avait un besoin urgent pour Bob Girardi d’avoir le pouvoir d’engager un avocat dans la procédure de faillite au nom de son frère, et l’avocat nommé par le tribunal de Tom était clairement d’accord, comme l’a fait la Cour aujourd’hui. »

Erika Jayneson ex-mari Tom Girardi est incapable de prendre soin de lui-même ou de ses finances par lui-même en raison d’un trouble cognitif, selon son frère Robert « Bob » Girardi, qui a déposé des documents juridiques pour demander qu’un conservateur temporaire soit nommé pour gérer ses affaires personnelles et financières.

Tom, 81 ans, n’a pas répondu publiquement à la demande de son frère, déposée devant un tribunal de Los Angeles le mardi 19 janvier. contre lui, n’a pas non plus fait de remarques publiques. La Vraies femmes au foyer de Beverly Hills Le représentant de la star n’a fait aucun commentaire lorsqu’il est contacté par E! Nouvelles.

Dans son dossier, Robert soutient que «l’état actuel de son frère s’est malheureusement détérioré au point qu’il ne peut plus prendre soin de lui sans assistance» et que «sa mémoire à court terme est gravement compromise et, sur l’information et la croyance, il n’est souvent pas orienté quant à la date, l’heure ou le lieu. «

Le mois dernier, l’avocat de Tom a déclaré à un juge fédéral lors d’une audience au sujet du procès pour détournement de fonds que son client avait des «problèmes de compétence mentale». Tom, qui a téléphoné, n’a parlé qu’une seule fois pour laisser le juge entendre sa voix et lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce qu’il était advenu de l’argent qu’il était accusé de détournement de fonds, son avocat a dit au juge: « Je lui ai conseillé de refuser cela », selon à la Chicago Sun-Times.