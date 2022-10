La famille de l’étudiant de Manchester Luke O’Connor, 19 ans, demande justice après avoir été poignardé à mort alors qu’il rentrait chez lui après une fête

LA famille d’un étudiant qui a été poignardé à mort a demandé justice pour son meurtre.

Luke O’Connor, 19 ans, est décédé tragiquement à l’hôpital des suites de ses blessures, après avoir été poignardé à Fallowfield, Manchester, vers 2 heures du matin le 26 octobre.

Luke O’Connor est décédé à l’hôpital après avoir été poignardé alors qu’il rentrait chez lui après une fête Crédit : GMP

Des voisins terrifiés ont entendu des cris alors que l’horreur se déroulait Crédit : MEN Media

Luke a reçu une RCR et a été transporté d’urgence à l’hôpital Crédit : MEN Media

Sa famille l’a décrit comme un “garçon pétillant, vif et beau”.

En lui rendant hommage, la famille de Luke a déclaré : « Nos cœurs aspirent à la perte de Luke ; nous sommes vraiment dévastés par cette tragédie. Luke était aimé de tant de gens et il savait à quel point il était aimé en retour.

“Il était étudiant en deuxième année de gestion d’entreprise à l’université. Il aimait la liberté de vivre et d’étudier en tant qu’étudiant et aimait la vie à Manchester.

“Luke était le plus jeune des trois garçons de notre famille et était un gentil géant avec de grands espoirs et des rêves pour l’avenir.

“Son plus grand rêve était de parcourir le monde, mais maintenant, Luke ne pourra jamais réaliser ce rêve.

“Luke aimait la musique, le football et était un grand supporter du Liverpool Football Club, qu’il suivait religieusement depuis son plus jeune âge.

“Il a eu un impact profond sur tant de gens tout au long de sa vie. Il était vraiment unique en son genre, dont la présence éclairerait n’importe quelle pièce.

“Les amis de Luke l’adoraient aussi, comme il les adorait. Ils appelaient souvent Luke une “légende” et “la vie et l’âme” de tout ce qu’il faisait. Tous ceux qui le rencontraient l’aimaient vraiment.

“Notre garçon vif, pétillant et magnifique nous a été enlevé et notre famille se retrouve maintenant avec un vide dans nos cœurs qui ne sera jamais comblé.

“La justice doit être rendue car nous avons perdu notre beau jeune Luke, qui a été privé de la vie.

“Nous continuerons d’honorer son nom aussi longtemps que nous serons tous ici, et son héritage durera pour toujours.”

La famille de Luke a demandé l’intimité pendant qu’ils pleurent leur perte.

L’étudiant de la Manchester Metropolitan University a été attaqué au hasard par un inconnu, a confirmé la police du Grand Manchester.

Il a reçu une RCR et a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il est décédé tragiquement peu de temps après.

Les flics ont lancé une chasse urgente à l’agresseur.

« UN CRIME TERRIBLE »

Le surintendant détective Neil Jones de la police du Grand Manchester a déclaré au moment de l’attaque: “C’était un crime terrible qui a volé la vie d’un jeune homme et mes pensées vont à sa famille en ce moment dévastateur.

“Je comprends que cela causera de la détresse et de l’inquiétude à de nombreuses personnes à Fallowfield et à travers Manchester plus largement, y compris notre grande communauté étudiante.

“L’enquête en est à ses débuts, mais je peux vous assurer que nos agents travaillent 24 heures sur 24 et mènent des enquêtes approfondies pour établir toutes les circonstances entourant cet incident.

“Nous recherchons activement des pistes et poursuivrons sans relâche le délinquant pour nous assurer qu’il sera traduit en justice.

“Il y aura plus d’officiers dans les rues de Fallowfield et des environs au cours des prochains jours, effectuant des patrouilles à haute visibilité et en civil pour recueillir des renseignements et rassurer la communauté.

“La police du Grand Manchester organise une opération de sécurité des étudiants avec nos partenaires les mercredis, vendredis et samedis soirs où nos agents patrouillent dans les zones étudiantes la nuit, et ces efforts s’intensifieront et recevront des ressources supplémentaires.

“J’espère que cela rassurera la communauté et si quelqu’un a des informations sur cet incident ou a des inquiétudes, je vous exhorte à parler à ces officiers. Ils sont là pour vous aider et vous soutenir.”

Les flics ont exhorté toute personne ayant des informations à contacter GMP en appelant le 101 en citant le journal 240.

Alternativement, vous pouvez rapporter des informations ici.

Les informations peuvent également être partagées de manière anonyme via l’association caritative indépendante – Crimestoppers au 0800 555 111.