La famille de l’émeutière du Capitole Ashli ​​Babbitt poursuit pour des dossiers sur l’officier qui l’a tuée par balle

La famille de l’émeutière du Capitole Ashli ​​Babbitt poursuit pour forcer Washington, DC, à remettre des documents révélant l’identité de l’officier de police qui l’a tuée par balle lors de l’invasion du 6 janvier.

La famille demande également l’accès à des séquences vidéo de la fusillade, des déclarations de témoins et des documents recueillis lors de l’enquête du département de la police métropolitaine sur l’incident, selon le procès.

Le litige est distinct d’un prochain procès dans lequel la famille de Babbitt prévoit d’exiger « bien plus de 10 millions de dollars » de la police du Capitole des États-Unis, a déclaré à CNBC un avocat de la famille.

La poursuite civile, déposée la semaine dernière devant la Cour supérieure du district de Columbia, intervient plus d’un mois après que le ministère de la Justice a annoncé qu’il ne poursuivrait pas les poursuites pénales contre le policier du Capitole qui a abattu Babbitt.

Quelques jours après que cette décision de la mi-avril a été dévoilée, le mari de Babbitt, Aaron Babbitt, a déposé une demande de dossiers auprès du MPD en vertu de la Freedom of Information Act, selon le procès.

Mais le service de police n’a « pas respecté » la demande de la FOIA, selon le procès, en manquant une date limite du 12 mai pour soit fournir les documents à Aaron Babbitt, soit l’informer qu’il n’y aurait pas accès.

Un porte-parole du MPD a refusé la demande de déclaration de CNBC, affirmant que le département ne commentait pas les litiges en cours.

L’avocat de la famille Babbitt, Terrell Roberts, a déclaré mardi dans un e-mail que le but de la poursuite de la FOIA était de découvrir les conclusions de l’enquête et l’identité du tireur.

Roberts a également déclaré qu’un procès qui n’a pas encore été déposé, qui exigera des millions de dollars de récupération des pertes, « ne dépend pas de l’action actuelle de la FOIA contre le service de police de DC ».

Cette prochaine action en justice allègue que l’USCP a violé le droit constitutionnel de Babbitt contre le recours à une force excessive « et peut-être l’échec à former, discipliner et superviser l’officier qui a tué Babbitt », a déclaré Roberts à CNBC dans un précédent e-mail.

Le procès cherchera « un montant bien supérieur à 10 millions de dollars » en recouvrement des pertes, a-t-il déclaré.