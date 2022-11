La famille de l’écrivain anglo-égyptien emprisonné Alaa Abd El-Fattah demande sa libération avant la COP27 | Nouvelles du monde

La famille d’un écrivain anglo-égyptien emprisonné au Caire a déclaré que les dirigeants mondiaux auront “du sang sur les mains” s’ils ne prennent aucune mesure pour obtenir sa libération lors de la COP27.

Sanaa et Mona Seif, ainsi que d’autres membres de la famille, ont commencé leur sit-in le 18 octobre à Whitehall et ont l’intention de rester jusqu’à la conférence COP27.

Les sœurs protestent contre l’emprisonnement de leur frère – un écrivain et militant pro-démocratie – qui a été détenu derrière les barreaux en Égypte pendant la majeure partie de la dernière décennie.

En décembre de cette année, El-Fattah a été condamné à cinq ans derrière les barreaux, après avoir été accusé de diffuser de fausses nouvelles.

La famille, qui s’est entretenue par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères James Cleverly mercredi et avec Lord Tarim Ahmad, ministre de l’Afrique du Nord, jeudi, a déclaré qu’elle mettrait fin à son sit-in alors que son frère intensifiait sa grève de la faim.

Sanaa a déclaré: “Vous allez être dans le même pays qu’un citoyen britannique mourant.

“Et si vous ne montrez pas que vous vous en souciez, cela sera interprété comme un feu vert pour le tuer. Mon frère peut être sauvé.”

S’adressant aux dirigeants mondiaux qui se dirigent vers la COP27, qui commence dimanche, Sanaa a ajouté : “Si vous ne le sauvez pas, vous avez du sang sur les mains”.

Elle a dit qu’elle n’était “pas sûre” que le gouvernement ait un plan et a appelé les médias à “maintenir cette histoire vivante”.

La famille tiendra une veillée dimanche à Downing Street et Sanaa a déclaré qu’elle assisterait elle-même à la COP27 pour faire campagne pour sa libération.

Image:

Sanaa (à gauche) et Mona Seif, les sœurs du militant pro-démocratie



Mona Seif a également annoncé que son frère allait intensifier sa grève de la faim en prison, y compris une grève de l’eau alors que la COP27 se déroule en Égypte.

“Alaa n’est pas désespérée de mourir”, a-t-elle déclaré.

“Ce sont les actions d’un homme désespéré de mettre fin à cette épreuve dans laquelle il a été aspiré pendant neuf ans et désespéré de retrouver sa famille.

“Nous pensons sincèrement que si Alaa ne survit pas pendant la COP en Égypte, si Alaa n’est pas libéré à ce moment-là, Alaa mourra en prison.”

Image:

Mona Seif (à gauche) lors d’un sit-in devant le Foreign Office à Londres le 18 octobre



La majorité des lauréats vivants du prix de littérature du roman ont récemment écrit une lettre ouverte s’adressant aux dirigeants mondiaux, exigeant la libération d’El-Fattah ainsi que des autres “milliers de prisonniers politiques” détenus dans les prisons égyptiennes.

Le plaidoyer appelle les participants à la COP27 à utiliser leur plate-forme pour “dire les noms des prisonniers, appeler à leur liberté et inviter l’Égypte à tourner une page et à devenir un véritable partenaire dans un avenir qui respecte la vie et la dignité humaines”. .

Des dizaines de milliers de détracteurs du gouvernement, dont des journalistes, des groupes écologistes et des défenseurs des droits humains, sont emprisonnés en Égypte pour « terrorisme », selon Human Rights Watch.