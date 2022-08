La famille de Latoya James intente une action en justice contre le bureau du shérif de Géorgie

Vous ne convaincrez jamais un flic ou un passionné du “back the blue” que la façon dont les policiers s’acquittent de leurs fonctions est mauvaise et intrinsèquement dangereuse pour les civils qu’ils ont juré de protéger et de servir. Par exemple, ni les cas de Breonna Taylor ni d’Amir Locke ne semblent avoir rendu les flics glorieux sur la probabilité qu’enfoncer une porte aux petites heures du matin après un minimum d’efforts pour s’annoncer se terminera par une perte de vie tragique et évitable.

Bien sûr, le problème est que les flics dans ces situations savent qu’il est peu probable qu’ils soient tenus pénalement responsables, peu importe ce qu’ils font, car la priorité est toujours leur sécurité absolue. C’est presque comme si tout le mouvement « les vies bleues comptent » était aussi inutile que raciste, car tout notre système judiciaire indique clairement que les vies qui comptent le plus sont les vies bleues.

La famille d’une femme de Géorgie noire nommée Latoya James qui a été tué lors d’un raid antidrogue a intenté une action en justice de 25 millions de dollars contre le bureau du shérif du comté de Camden.

De Actualités 4 JAX:

Une fusillade a éclaté quelques secondes après que les députés du comté de Camden ont défoncé la porte de la maison sombre de Varshan Brown à Woodbine, à environ 100 miles au sud de Savannah, juste avant 5 heures du matin le 4 mai 2021. Les agents avaient un mandat pour fouiller la maison à la recherche de drogue. . La cousine de Brown, Latoya James, 37 ans, était tué par balles alors que les députés et Brown se tiraient dessus. Brown a été blessé et plus tard accusé de crimes. Procureurs locaux n’a porté aucune accusation contre les députés après avoir conclu qu’ils étaient justifiés d’utiliser la force meurtrière.

En effet, selon Étoile noire d’AtlantaBrown a été accusé de meurtre dans la mort de son cousin– ainsi que des accusations de crime d’arme à feu et de drogue – parce que, en vertu de la loi géorgienne, une personne commet un meurtre criminel si elle cause la mort de quelqu’un “dans la commission d’un crime”.

En d’autres termes, les flics ont tiré sur James, mais cela n’a pas d’importance car ils l’ont abattue alors que leur suspect était en train de commettre des crimes. (Cela pourrait également être interprété comme un exemple où une loi est conçue pour protéger les flics aux dépens des civils et ignorer la nuance des scénarios de la vie réelle, mais peu importe.

Les avocats de la famille de James soutiennent que les députés n’ont pas donné à Brown suffisamment de temps pour venir à la porte et que Brown a tiré avec son arme en pensant qu’un voleur était entré par effraction chez lui.

“Vous avez une vidéo montrant ces officiers atteignant cette porte, ne donnant même pas à ces personnes le temps d’ouvrir la bouche et de répondre:” Attendez. Une seconde. Nous arrivons.’ Ils ne leur ont pas donné la possibilité de faire des réponses verbales avant de défoncer la porte », a déclaré l’avocat de la succession de James, Harry Daniels, en référence aux images de la caméra du corps de la police qui montraient des agents s’annonçant peu de temps avant que les coups de feu ne retentissent.

Daniels a également qualifié James d ‘”innocent dans tous les aspects de cette affaire” et a noté qu ‘”il n’y avait pas de mandat de perquisition lié à elle”. (Non, mais sérieusement, tout cela ressemble étrangement à Breonna Taylor.)

Les avocats s’opposent également à ce que Brown soit accusé de la mort de son cousin. Après tout, ce n’est pas lui qui lui a tiré dessus.

“Sa mort est survenue à la suite d’eux, vous savez, se sont introduits de force dans la maison aux petites heures du matin et ont ouvert le feu avant de comprendre ce qu’était la scène”, a déclaré l’avocat Reginald Greene. « Et ses balles ne l’ont jamais touchée. Les balles des officiers sont celles qui, vous savez, ont pénétré son corps et lui ont coûté la vie.

Outre le procès, la famille de James demande au ministère américain de la Justice d’enquêter sur la mort de l’homme de 37 ans