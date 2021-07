La famille de l’Andhra Pradesh s’enferme pendant 15 mois par peur du Covid-19

Mercredi, une famille a été secourue par la police d’Andhra Pradesh après s’être enfermée dans une tente dans le village de Kadali, dans l’État, pendant près de 15 mois, de peur d’être infectée par le COVID-19. Le sarpanch du village Choppala Gurunath a déclaré que Ruthamma, 50 ans, Kanthamani, 32 ans, et Rani, 30 ans, s’étaient enfermés pendant près de 15 mois après la mort d’un de leurs voisins de Covid-19.

Le sarpanch et les villageois ont découvert la situation étrange lorsqu’un volontaire du village est allé chercher leur empreinte pour leur avoir fourni un terrain dans le cadre d’un programme gouvernemental. Lorsqu’il les a appelés, la famille a refusé de sortir en disant qu’ils mourraient s’ils sortaient. En voyant leur état, le volontaire a informé le chef du village et d’autres villageois, qui se sont alors précipités sur les lieux.

Gurunath a déclaré à ANI : « La famille de Chuttugalla Benny, sa femme et ses deux enfants résident ici. Ils avaient peur de Corona alors ils se sont enfermés dans la maison pendant près de 15 mois. Tout volontaire ou employé de l’ASHA qui se rendait dans cette maison revenait car personne ne répondait. »

Selon Gurunath, le villageois a immédiatement informé la police de l’affaire, et bientôt, le sous-inspecteur Rajole Krishnamachari et l’équipe sont venus secourir la famille. Gurunath a déclaré que la famille était en assez mauvais état avec ses cheveux poussés sans aucun toilettage et sans douche. Ils suivent actuellement un traitement dans un hôpital public.

La famille n’aurait pas survécu plus de quelques jours car leur état était assez critique, a ajouté Gurunath. Il a dit à ANI : « La famille reste à l’intérieur de la petite tente, ils ont même assisté aux appels de la nature dans cette petite tente. Nous les avons transférés dans des hôpitaux avec l’aide des villageois et de la police. Maintenant, ils suivent un traitement médical. »

