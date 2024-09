La famille de l’ancien président américain piratée – Eric Trump — RT World News

Des comptes X appartenant à des proches de Donald Trump ont été compromis pour vendre un jeton lié à une entreprise familiale de crypto-monnaie

Des comptes de réseaux sociaux appartenant à des membres de la famille de Donald Trump ont été compromis mardi pour publier de faux messages faisant la publicité d’une entreprise familiale de crypto-monnaie qui n’a pas encore été dévoilée, a affirmé Eric Trump, le fils de l’ancien président américain.

Les messages postés sur X (anciennement Twitter) semblent provenir des comptes de Lara Trump, coprésidente du Comité national républicain, et de Tiffany, la plus jeune des deux filles du candidat républicain. Les courts messages, qui ont depuis été supprimés, faisaient référence à World Liberty Financial et faisaient la promotion d’une adresse de site Web ainsi que d’un jeton affirmant qu’ils faisaient partie du projet.

« C’est une arnaque !!! Les profils Twitter de Lara Trump et Tiffany Trump ont été compromis !! » Eric Trump, qui a co-créé l’entreprise, a écrit sur X, soulignant dans le message de suivi que Twitter « C’était incroyable et [had] verrouillé” les comptes en quelques minutes.

World Liberty Financial a confirmé l’information, exhortant le public à ne pas « Cliquez sur n’importe quel lien ou achetez n’importe quel jeton partagé » des comptes compromis. L’entreprise a déclaré dans un message sur Telegram qu’elle était « travailler activement pour résoudre le problème » la question et a appelé les gens à rester « Soyez vigilants et évitez les arnaques ! »

Trump et ses fils font la promotion de leur projet de finance décentralisée (DeFi) depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, le candidat à la présidentielle a partagé une vidéo de lui-même avec une voix off disant : « Cet après-midi, j’expose mon plan pour garantir que les États-Unis seront la capitale mondiale de la cryptographie. » Il a également promis de dévoiler un plan qui, selon lui, devrait faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.

Trump Jr. avait déjà déclaré que la plateforme rivaliserait avec le système bancaire traditionnel. La chaîne Telegram du projet a gagné des abonnés, avec plus de 219 000 abonnés à la date de mercredi.

Plus tôt cette semaine, CoinDesk a rapporté, citant des extraits de la documentation interne de l’entreprise, que le projet comprendrait un « système de compte de crédit » construit sur la plateforme DeFi Aave et la blockchain Ethereum pour faciliter les emprunts et les prêts décentralisés.