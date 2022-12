La famille de l’acteur pointe du doigt Sheezan Khan

La mort de l’actrice de télévision Tunisha Sharma a laissé toute l’industrie de la télévision indienne abasourdie, la responsabilité de son suicide présumé étant dirigée contre son ancien petit ami et co-acteur Sheezan Khan, qui est actuellement détenu par la police.

Quelques jours après sa mort, qui est vénérée comme un suicide par les autorités d’enquête, l’oncle de Tunisha Sharma, Pawan Sharma, a pointé du doigt Sheezan Khan, affirmant que la mort de sa nièce était un cas de “djihad amoureux”.

Lors d’un entretien avec l’agence de presse India Today, Pawan Sharma a qualifié l’affaire de la mort de Tunisha Sharma de cas de djihad amoureux, incitant la police à enquêter sous cet angle. Il a dit: «Je pense que c’est à 100% un cas de djihad amoureux. Mais je veux que la police enquête là-dessus.

Tunisha Sharma a été retrouvée morte sur le plateau de son émission de télévision la semaine dernière, et sa mort a été qualifiée de suicide lors des enquêtes préliminaires. Cependant, aucune lettre de suicide n’a été trouvée et la police enquête également sur un angle de meurtre dans l’affaire.

Peu de temps après sa mort, la mère de Tunisha a déposé un FIR au poste de police de Vasai et son ancien partenaire Sheezan Khan a été arrêté pour complicité de suicide et envoyé à quatre jours de garde à vue.

Au cours de l’interrogatoire, Sheezan Khan a déclaré qu’il avait rompu avec Tunisha Sharma parce qu’ils avaient une différence d’âge importante et un clivage religieux, et que la récente affaire de meurtre de Shraddha Walkar avait répandu un environnement de troubles à travers le pays.

En réponse à cela, l’oncle Pawan de Tunisha avait déclaré aux médias que malgré la rupture, Sheezan Khan continuait de déjeuner avec l’actrice de télévision tous les jours et était en contact étroit avec elle. On prétend également que Tunisha et Sheezan ont déjeuné le jour même où elle se serait suicidée.

Tunisha Sharma aurait également tenté de se suicider auparavant, comme l’a affirmé Sheezan Khan lorsqu’il avait tenté de mettre fin à la relation plus tôt.

