La famille de l’acteur Bill Paxton accepte de régler le procès pour mort injustifiée

La famille du défunt acteur Bill Paxton a accepté de régler une poursuite pour mort injustifiée contre un hôpital de Los Angeles et le chirurgien qui a pratiqué son opération cardiaque peu de temps avant sa mort en 2017, selon un dossier déposé vendredi.

Le procès, intenté contre le Cedars-Sinai Medical Center il y a plus de quatre ans, devait être jugé le mois prochain. Mais les avocats de l’épouse de Paxton depuis 30 ans, Louise, et de leurs deux enfants, James et Lydia, ont déposé un avis à la Cour supérieure de Los Angeles indiquant qu’ils avaient accepté de régler l’affaire.

“L’affaire a été résolue à la satisfaction mutuelle des parties”, ont déclaré les avocats des plaignants Bruce Broillet et Steve Heimberg dans un communiqué.

Les termes sont confidentiels, ont déclaré les avocats. Les courriels sollicitant des commentaires des accusés n’ont pas été immédiatement renvoyés. L’accord doit encore être approuvé par un juge.

Paxton, qui a joué dans des films dont Apollo 13, Titanesque et Extraterrestres et dans des séries télévisées dont Grand amourdécédé en février 2017.

La cause était un accident vasculaire cérébral survenu 11 jours après une intervention chirurgicale pour remplacer une valve cardiaque et réparer des dommages à l’aorte, selon son certificat de décès.

Poursuite déposée en 2018

Le procès, déposé un an plus tard, alléguait que le chirurgien, le Dr Ali Khoynezhad, avait utilisé une “approche chirurgicale à haut risque et non conventionnelle” qui n’était pas nécessaire et qu’il manquait d’expérience pour effectuer, et qu’il avait minimisé les risques de la procédure.

Le traitement malavisé a causé à Paxton des saignements excessifs, un choc cardiogénique et une artère coronaire compromise, selon la poursuite, et a déclaré que Cedars-Sinai savait que Khoynezhad avait tendance à “se livrer à des chirurgies anticonformistes et à faire preuve d’un jugement sous-optimal”.

Les accusés ont déclaré dans des documents judiciaires que Paxton et sa famille connaissaient et comprenaient les risques liés à la procédure et avaient volontairement poursuivi l’opération. Les accusés ont déclaré qu’aucune négligence n’avait conduit à sa mort.

La bataille juridique de quatre ans a été marquée par de fréquentes tentatives de la famille Paxton d’extraire davantage de preuves de découverte de l’hôpital et de fréquentes audiences judiciaires sur la question.

Paxton, qui est né et a grandi à Fort Worth, au Texas, a été l’un des acteurs les plus actifs de l’industrie du début des années 1980 jusqu’à sa mort, amassant près de 100 crédits, dont Tornade et Science étrange. Il jouait dans la série dramatique de CBS Jour d’entrainement quand il est mort.