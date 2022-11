La famille de la victime est “vidangée” alors qu’un adolescent a tué un policier de Calgary coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre

L’adolescent qui conduisait la nuit, le sergent de police de Calgary. Andrew Harnett a été tué alors qu’un SUV fuyait un arrêt de la circulation a été reconnu non coupable de meurtre au premier degré mais coupable de l’infraction moindre d’homicide involontaire.

Le jeune de 19 ans ne peut pas être nommé en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

La famille de Harnett, qui a regardé le verdict jeudi par liaison vidéo depuis l’Ontario, a déclaré qu’elle était en colère et frustrée.

“Nous sommes partis avec un sentiment de défaite, nous sommes repartis éventrés, abasourdis”, a déclaré Jason Harnett. “C’est une journée difficile.”

“Probablement coupable nécessite un acquittement”

La juge de la Cour du Banc du Roi, Anna Loparco, a déclaré qu’elle avait un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé avait l’intention de commettre un meurtre.

“La conviction que l’accusé est probablement coupable nécessite un acquittement”, a déclaré Loparco en rendant sa décision en 2 heures et demie jeudi après-midi.

Loparco a rejeté le témoignage de l’accusé, le qualifiant de “mensonger”, “égoïste”, “évasif” et en grande partie “fabriqué”.

Cependant, elle a dit “à la lumière de sa jeunesse et de son inexpérience, il n’a peut-être pas pensé de manière rationnelle”.

“Pas le verdict que nous espérions”

La juge a déclaré qu’elle était “incapable de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’esprit de l’accusé n’était pas envahi par la panique et le chaos”.

“Il n’a peut-être pas pensé au sort probablement mortel du sergent Harnett”, a déclaré Loparco.

Le service de police de Calgary a publié un communiqué qualifiant le verdict de jeudi de “difficile” pour ses membres ainsi que les proches de Harnett.

“Ce n’était évidemment pas le verdict que nous espérions”, a déclaré le chef Mark Neufeld. “Rien, cependant, qui aurait pu arriver aujourd’hui n’aurait changé le fait que nous avons perdu un ami, un collègue, un leader et, plus important encore, que les proches d’Andrew ont perdu un conjoint, un frère et un fils.”

‘Chaos’ cette nuit

“Nous sommes convaincus que l’affaire solide portée devant le tribunal résistera à l’épreuve d’un contrôle judiciaire ultérieur”, a déclaré le CPS dans sa déclaration écrite.

En examinant les faits de l’affaire, le juge a noté à plusieurs reprises le “chaos” de l’incident en parlant du réveillon du Nouvel An 2020.

Cette nuit-là, l’adolescent était au volant d’un SUV qui a décollé lors d’un contrôle routier avec Harnett accroché à la portière côté conducteur.

Harnett a été traîné sur 400 mètres avant de perdre son emprise et a été projeté dans la circulation venant en sens inverse sur le boulevard Falconridge au nord-est.

L’homme de 37 ans a laissé derrière lui une femme enceinte qui a donné naissance à un fils des mois après la mort de Harnett.

Chelsea Goedhart a décrit vivre avec un « chagrin écrasant » alors qu’elle vivait sa grossesse et sa parentalité sans son partenaire.

Harnett était un officier décoré avec deux prix du chef pour avoir sauvé des vies au cours de sa carrière de 12 ans avec le service de police de Calgary.

Jason Harnett a déclaré que les preuves au procès réaffirmaient l’engagement de son frère envers le travail.

“Tout ce processus a démontré à quel point Andrew a bien fait son travail, à quel point cela était bien documenté sur les images de la caméra corporelle.”

Plaidoyer pour homicide involontaire

Le premier jour de son procès en janvier, l’adolescent a proposé de plaider coupable d’homicide involontaire. L’offre a été rejetée par la Couronne et le procès a eu lieu.

L’adolescent a témoigné pour sa propre défense, disant au juge qu’il avait paniqué et qu’il avait l’impression d’avoir été pris pour cible en raison de sa race.

Mais le procureur Mike Ewenson a déclaré que les vidéos des caméras portées sur le corps des officiers diffusées devant le tribunal montrent que l’adolescent était détendu et a qualifié certaines parties du témoignage de l’accusé de “fabriquées”.

Le juge a accepté.

Lors du contrôle routier, deux collègues sont arrivés en renfort. La vidéo de la caméra portée sur le corps des trois a été diffusée pendant le procès.

Le SUV a atteint des vitesses de 100 km/h

La nuit de la mort de l’officier, Harnett a arrêté le SUV Infinity parce que ses lumières n’étaient pas allumées.

Les trois personnes à l’intérieur du SUV Inifinity – un passager n’a jamais été identifié – étaient en route pour une fête à l’époque.

Au cours de son enquête, Harnett a appris que le passager, Amir Abdulrahman, était recherché en vertu de mandats en cours.

Harnett et ses collègues étaient en train d’arrêter Abdulrahman et de donner une contravention au conducteur adolescent lorsque l’accusé a décollé avec Harnett accroché au véhicule en excès de vitesse.

En fuyant, le conducteur a tenté à plusieurs reprises de pousser Harnett du côté du SUV.

Environ 400 mètres plus tard et alors que le SUV atteignait des vitesses allant jusqu’à 100 km/h, Harnett a perdu son emprise sur la porte du côté conducteur et est tombé sur la trajectoire d’une voiture venant en sens inverse.

Les collègues de Harnett sont rapidement arrivés à ses côtés. Const. Josh Desroches était allongé à côté du policier blessé, lui tenait la tête et lui parlait.

“Ne bougez pas, tenez-vous bien, nous sommes là”, a déclaré Desroches à Harnett.