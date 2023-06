La famille de la victime de Nottingham fait face à Valdo Calocane devant le tribunal après avoir « assassiné un gardien et deux étudiants dans un saccage au couteau »

LA famille d’un gardien a fait face aujourd’hui à son assassin présumé devant un tribunal où il est également accusé du meurtre de deux étudiants lors d’un saccage au couteau.

Valdo Amissao Mendes Calocane aurait poignardé Grace O’Malley-Kumar et Barnabé Webbertous deux âgés de 19 ans, et Ian Coates, 65 ans, à mort.

Valdo Amissao Mendes Calocane a comparu devant le tribunal aujourd’hui Crédit : Ian Whittaker

Une camionnette censée transporter le suspect arrive au tribunal Crédit : LNP

L’homme de 31 ans a comparu devant le Nottingham Crown Court aujourd’hui, inculpé de trois chefs de meurtre.

Calocane est également accusé de tentative de meurtre après que trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, lorsqu’elles ont été renversées par une camionnette.

L’ancien étudiant de l’Université de Nottingham a été observé depuis la galerie publique par les fils d’Ian alors qu’il parlait pour confirmer sa date de naissance et son adresse.

Il a également répondu « je m’appelle Adam Mendes » – le même pseudonyme qu’il utilisait auparavant devant les magistrats – lorsqu’on lui a demandé de décliner son identité.

Le juge a déclaré: « Il y a un certain nombre de personnes ici aujourd’hui qui sont profondément et dévastatrices touchées par cette affaire.

« Puis-je dire à travers vous qu’ils ont fait preuve de la plus grande retenue et de la plus grande dignité et je les en remercie. »

Calocane, qui était flanqué de cinq officiers dans le box des accusés, a été placé en garde à vue pour suivant comparaître devant le même tribunal le 25 septembre pour inscrire ses plaidoyers.

Une date de procès provisoire a été fixée au 12 janvier de l’année prochaine.

Le horreur s’est déroulé mardi dernier lorsqu’une série d’attaques a eu lieu dans la ville de Nottingham.

Les corps de Grace et Barney ont été retrouvés dans la rue à seulement 300 mètres de leurs résidences sur Ilkeston Road.

L’intrépide Grace s’est placée entre l’agresseur et son amie dans une tentative désespérée de le sauver.

Après la découverte de leurs corps, la police a retrouvé le gardien Ian mort sur le sol à environ deux miles de là sur Magdala Road.

Le suspect puis aurait utilisé la camionnette de Ian pour percuter trois piétons, laissant un se battre pour la vie.

Lors d’une veillée, la famille de Grace s’est souvenue de leur « belle petite fille » et a dit qu’elle étudiait pour devenir médecin comme son père.

Ils ont également fait l’éloge de la « jeune femme vraiment merveilleuse » qui serait « si chèrement manquée ».

Pendant ce temps, la mère de Barney a déclaré: « Mon beau, beau garçon, tu as le mien, ton père et le cœur de ton frère pour toujours. »

Ils ont dit plus tard avoir décrit leur « dévastation complète » à la perte de l’étudiant en histoire et joueur de cricket passionné.

La famille a dit qu’il était un « jeune beau, brillant et brillant hommeavec tout dans la vie à espérer ».

Les fils de Ian ont déclaré que sa mort avait « ébranlé le monde de tout le monde » et qu’il était un « grand père ».

Grace Kumar a été tuée dans le déchaînement la semaine dernière

Elle essayait de sauver son pote Barnaby Webber