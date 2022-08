La famille de la victime de la fusillade de Langley espère laisser un héritage en l’honneur de Paul Wynn

La famille de l’une des victimes de la fusillade de Langley le 25 juillet a commencé à collecter des fonds en ligne pour créer une fondation à la mémoire de Paul Wynn, qui a été assassiné devant le bâtiment de Creek Stone Place.

“C’est une situation où nous ne pouvons pas simplement continuer notre vie”, a déclaré John Wynn, le frère de Paul.

Paul était l’une des quatre personnes abattues, dont deux mortellement, entre minuit et 5 h 45 un lundi matin. La police a identifié le tireur comme étant Jordan Daniel Goggin, 28 ans. Il a été abattu par la police ce matin-là.

Paul était un résident de Creek Stone, et une partie de la collecte de fonds GoFundMe est destinée à aller vers une plaque de bronze à placer sur le côté du bâtiment Creek Stone, commémorant Paul et l’autre victime décédée, Steven Furness.

« Nous voulons que l’héritage de Paul perdure », a déclaré John.

Pendant des années, Paul avait souffert de problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Mais John voulait que les gens sachent que ce n’était pas toute la vie de son frère.

Paul avait commencé à travailler il y a des années pour une entreprise d’approvisionnement alimentaire. Il a commencé à travailler dans l’entrepôt, en prenant des quarts de travail au cimetière, mais en gagnant de l’argent et en économisant.

Finalement, il a gravi les échelons jusqu’à la direction de l’entreprise. Il avait acheté un condo de 350 000 $ et était « prêt pour la vie ».

Mais John a dit que son frère avait fait une erreur avec la drogue, et que cela avait fait basculer sa vie.

Son entreprise l’a soutenu, offrant une aide financière, et l’entreprise et sa famille ont essayé de le faire entrer en cure de désintoxication. Mais à l’époque, Paul a refusé.

“Il pensait vraiment que tout le monde était là pour l’attraper”, a déclaré John.

Pendant deux à trois ans, Paul a vécu dans la rue. Sa famille a perdu sa trace à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’ils le retrouvent finalement via le refuge Gateway of Hope de l’Armée du Salut à Langley.

“Le voir vivre sous une bâche, c’est tout simplement faux”, a déclaré John.

Mais Paul est sorti de la rue grâce à l’ouverture de Creek Stone en 2019. Il était l’un des premiers résidents.

Creek Stone a été conçu pour aider les sans-abri et les personnes à haut risque d’itinérance. Ce n’est pas un programme de réadaptation, mais il dispose d’un personnel à temps plein 24 heures sur 24 et est en mesure d’obtenir de l’aide et de les orienter vers des programmes.

On a dit à John que Paul s’occupait à l’extérieur de l’un des jardins du bâtiment lorsqu’il a été attaqué et abattu.

L’objectif actuel de GoFundMe est de collecter 25 000 $.

Le financement ira à une plaque à Creek Stone, aidant la famille à payer les frais d’inhumation et tout conseil nécessaire pour le fils de Paul.

Après cela, le plan est de créer une fondation au nom de Paul.

John a dit qu’il était étonné lors d’une récente veillée du 3 août à Langley du nombre de personnes qui ont dit que leur vie avait été touchée par celle de Paul.

Il craint que les attaques ne soient rejetées car la plupart des victimes étaient sans abri.

“Ce n’étaient pas des sans-abri”, a-t-il déclaré. “Ce sont des gens qui ont été laissés pour compte.”

