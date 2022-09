Le président américain Joe Biden prévoit de rencontrer vendredi à la Maison Blanche des membres de la famille de la star de la WNBA Brittney Griner et du responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan Paul Whelan, qui sont tous deux toujours emprisonnés en Russie, ont déclaré de hauts responsables de l’administration à l’Associated Press.

Les réunions séparées doivent être la première rencontre en personne entre Biden et les familles et se déroulent au milieu d’efforts soutenus mais jusqu’à présent infructueux de l’administration pour obtenir la libération des Américains. L’administration a déclaré en juillet qu’elle avait fait une “proposition substantielle” pour les ramener chez eux, mais malgré les plans pour les réunions de la Maison Blanche, rien n’indique qu’une percée soit imminente.

Griner est détenu en Russie depuis février pour des accusations liées à la drogue. Elle a été condamnée le mois dernier à neuf ans de prison après avoir plaidé coupable et a fait appel de la peine. Whelan purge une peine de 16 ans pour des accusations liées à l’espionnage que lui et sa famille disent être fausses. Le gouvernement américain considère les deux comme détenus à tort, plaçant leurs affaires devant le bureau de son principal négociateur d’otages.

Les réunions de vendredi, que les deux familles recherchent depuis longtemps, visent à souligner l’engagement de l’administration à ramener Griner, Whelan et d’autres Américains emprisonnés à l’étranger, ainsi qu’à “entrer en contact avec eux sur le plan humain alors qu’ils subissent une épreuve que le gouvernement russe leur a imposé », a déclaré l’un des responsables, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car les réunions n’avaient pas encore été annoncées publiquement.

Les négociations ont été compliquées par les relations tendues entre Washington et Moscou au sujet de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les offres russes au-delà des capacités américaines

Le secrétaire d’État Antony Blinken a pris la décision inhabituelle d’annoncer il y a deux mois que l’administration avait fait une proposition substantielle à la Russie. Depuis lors, l’administration a suivi de multiples façons pour faire pression sur son offre et engager des négociations sérieuses, a déclaré jeudi l’un des responsables de l’administration.

Les Russes, qui ont indiqué qu’ils étaient ouverts aux négociations mais ont réprimandé les Américains pour qu’ils les mènent en privé, sont revenus avec des suggestions qui ne sont pas à la portée de l’administration, a déclaré le responsable, refusant de donner plus de détails. Mais les États-Unis ont suivi les mêmes canaux que ceux qui ont produit un échange de prisonniers en avril qui a ramené le vétéran de la Marine Trevor Reed de Russie, a déclaré le responsable.

Griner est escorté dans une salle d’audience avant une audience près de Moscou. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

L’administration n’a pas fourni de détails sur sa proposition, mais une personne proche du dossier a précédemment confirmé qu’elle avait proposé de libérer Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe condamné actuellement emprisonné aux États-Unis. Il est également possible que, dans un souci de symétrie, la Russie pourrait insister pour que deux de ses citoyens soient libérés de prison.

Biden s’est entretenu par téléphone en juillet avec l’épouse de Griner, Cherelle, et avec la sœur de Whelan, Elizabeth, mais les deux familles ont également demandé des rencontres en personne. Vendredi, Biden prévoit de parler à la Maison Blanche avec Cherelle Griner et avec l’agent du joueur lors d’une réunion et avec Elizabeth Whelan lors de l’autre.

Séance séparée pour les cas liés

Les réunions se font séparément afin de s’assurer que chaque famille a du temps privé avec le président. Mais le fait qu’ils se produisent le même jour montre à quel point les deux affaires se sont entrelacées puisque le seul accord qui soit vraisemblablement acceptable pour les États-Unis est celui qui obtient les deux Américains – un joueur célèbre de la WNBA et un homme du Michigan qui jusqu’à récemment était peu connu du public – à la maison ensemble en même temps,

Au cours des derniers mois, des représentants des deux familles ont exprimé leur frustration face à ce qu’ils percevaient comme un manque d’action agressive et de coordination de la part de l’administration.

Cherelle Griner, par exemple, a déclaré à l’Associated Press dans une interview en juin qu’elle était consternée après l’échec d’un appel téléphonique de sa femme qui était censé avoir été corrigé par l’ambassade américaine à Moscou, laissant le couple incapable de se connecter. leur quatrième anniversaire.

Les proches de Whelan ont cherché à garder l’attention sur son cas, inquiets qu’il ait été éclipsé aux yeux du public par l’accent mis sur le beaucoup plus important Griner – un double médaillé d’or olympique et sept fois étoile de la WNBA. Ils ont également exprimé leur déception lorsque Whelan, bien qu’il soit détenu en Russie depuis décembre 2018, n’a pas été inclus dans un échange de prisonniers en avril dernier qui a ramené à la maison un autre américain détenu, le vétéran de la Marine Trevor Reed.

L’ancien ambassadeur américain en visite en Russie

La réunion de vendredi était prévue avant que la nouvelle n’éclate cette semaine d’un voyage sans lien en Russie de Bill Richardson, un ancien ambassadeur américain aux Nations Unies qui a été un émissaire vétéran dans des affaires d’otages et de détenus.

Les responsables de l’administration ont réagi froidement à ce voyage, le porte-parole du département d’État Ned Price déclarant mercredi que le dialogue avec la Russie en dehors du “canal établi” risquait d’entraver les efforts pour ramener Griner et Whelan chez eux.

Les responsables de l’administration affirment que le travail sur les cas d’otages et de détenus persiste, qu’une famille reçoive ou non une rencontre avec le président, bien qu’il ne fasse aucun doute qu’une telle rencontre puisse aider à établir un lien.

Biden a rencontré dans le bureau ovale en mars les parents de Reed après que le couple texan se soit tenu avec une grande pancarte à l’extérieur de la Maison Blanche appelant à la libération de leur fils.