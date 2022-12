La famille de la star du football iranien empêchée de quitter le pays après avoir manifesté contre le régime

Le gouvernement iranien a bloqué lundi le départ d’un ancien joueur de football anti-régime de premier plan après l’arrêt de son plan en route vers Dubaï, aux Émirats arabes unis.

“Le régime fait une fixation sur les célébrités et leurs familles”, a déclaré Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef du Foreign Desk, à Fox News Digital. “Ils les visent de la manière la plus sévère pour en faire un exemple.”

“Ce qui est extraordinaire dans la volonté du peuple iranien, c’est qu’il n’a pas été dissuadé par ces attaques symboliques”, a-t-elle ajouté. “Au contraire, au fil des semaines, nous voyons de plus en plus de célébrités, d’athlètes, de musiciens et d’influenceurs de haut niveau risquer leur vie en soutenant publiquement le peuple iranien.”

Ali Daei, un ancien joueur iranien qui a passé une partie de sa carrière en Allemagne et a récemment entraîné des équipes à travers l’Iran, a déclaré que sa femme et sa fille voyageaient de Téhéran, en Iran, à Dubaï lorsque leur avion a fait une escale imprévue sur l’île de Kish dans le golfe Persique. , où les autorités les ont interrogés. Les autorités ont relâché sa fille, mais le vol ne l’a pas laissée embarquer à nouveau.

Daei est l’une des nombreuses célébrités du pays à s’être prononcée contre le gouvernement après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, et les 102 jours de protestations continues qui en ont résulté pour appeler au changement. D’autres footballeurs iraniens, dont Voria Ghafouri et Amir Nasr-Azadani, se sont prononcés contre le gouvernement et ont été accusés de s’être opposés au régime.

Des responsables ont condamné Nasr-Azadani à mort pour un lien présumé avec le meurtre d’un colonel de police et de deux membres volontaires de la milice, selon Iran Wire.

Les supporters iraniens à la Coupe du monde se sont affrontés, les supporters étant divisés entre les factions pro et anti-gouvernementales. Des échauffourées ont éclaté après le match américano-iranien, des manifestants brandissant des portraits de l’ancien footballeur au franc-parler Ali Karimi, une icône du mouvement de protestation, et d’un journaliste des médias d’État iraniens qui tentait de les filmer.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim, liée aux Gardiens de la révolution, a déclaré que l’épouse de Daei faisait l’objet d’une interdiction de voyager en raison de son soutien aux manifestations et avait illégalement tenté de contourner l’interdiction, affirmant qu’elle avait finalement prévu de se rendre aux États-Unis.

LE MEILLEUR PROCUREUR D’IRAN, DES PERSONNALITÉS MILITAIRES CLÉS SANCTIONNÉES PAR LE TRÉSOR POUR LA RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS

Daei a insisté sur le fait que sa famille prévoyait de revenir de Dubaï après une semaine. Il s’est fait confisquer son propre passeport après avoir exhorté le gouvernement sur les réseaux sociaux à “résoudre les problèmes du peuple iranien plutôt que de recourir à la répression, à la violence et aux arrestations”. Il a dit plus tard qu’il lui avait été rendu.

Les manifestants sans chef, rassemblés sous le slogan “les femmes, la vie, la liberté”, disent qu’ils en ont assez après des décennies de répression sociale et politique par un clergé qu’ils considèrent comme corrompu et déconnecté. Les autorités iraniennes ont imputé les troubles à des adversaires étrangers comme les États-Unis et Israël.

L’Iran a arrêté un certain nombre d’Iraniens ayant la double nationalité ces dernières années et les a reconnus coupables d’atteintes à la sécurité de l’État lors de procès à huis clos. Des groupes de défense des droits affirment que ces détenus se voient refuser une procédure régulière et accusent l’Iran de les utiliser comme monnaie d’échange avec l’Occident, ce que les responsables iraniens nient.

Ryan Morik de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.