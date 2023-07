La famille du garçon de CASA Amor, Kodie Murphy, l’a furieusement défendu après qu’il ait été critiqué pour avoir fait des commentaires « homophobes » et abandonné sa petite amie pour Love Island.

Le spécialiste du marketing des médias sociaux est entré dans Casa Amor en tant que bombe masculine et a fait des vagues en dehors de l’émission.

Érotème

Kodie Murphy a été défendu par sa famille après des allégations d’homophobie[/caption]

Un ancien camarade de classe de Kodie l’a accusé d’être un « homophobe » tandis qu’une ex-petite amie a affirmé qu’il l’avait abandonnée pour s’inscrire à l’émission de rencontres à succès ITV2.

La famille de Kodie est maintenant venue à sa défense, sa sœur ramant avec des fans sur TikTok sur la façon dont il avait été décrit par des personnes qui le connaissaient.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était vrai que Kodie, 20 ans, sortait ensemble avant le spectacle, sa sœur a répondu: « Non, ce n’est pas le cas.

« Je peux vous assurer que mon frère est l’un des bons. Certaines filles ont tellement besoin d’attention.

L’ex de Kodie a dit qu’elle avait été larguée par lui et a dit qu’il partait en voyage de travail.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: « Comme certains d’entre vous le savent peut-être, Kodie Murphy et moi sommes exclusifs depuis un certain temps et maintenant je viens de découvrir que ce » voyage de travail « qu’il faisait était en fait Casa Amor.

« Je ne pourrais pas me sentir plus blessé et irrespectueux, Kodie, tu as eu tout le temps de me le dire, mais j’espère que tu trouveras ce que tu cherches. »

Elle a terminé sa déclaration avec un sarcastique: « Je vous souhaite bonne chance. »

Cependant, la sœur de Kodie a riposté et lorsqu’on lui a demandé depuis combien de temps il était célibataire, elle a répondu : « Un moment.

« Il vient de vivre sa meilleure vie. Il est jeune et il a toute la vie devant lui.

Sa sœur a ensuite dénoncé les allégations selon lesquelles il était « homophobe », ajoutant: « Je peux vous assurer qu’il est loin d’être homophobe ».

Elle a également accusé les fans de Love Island de « sauter dans le train en marche » et les a implorés de donner une chance à Kodie.

La nièce de Kodie a également pris la parole pour sa défense et a déclaré aux personnes commentant TikTok: « Nous savons tous que ce n’est pas vrai et alors pourquoi devrions-nous laisser les personnes négatives nous abattre avec des mensonges alors que nous connaissons la vérité. »

Elle a ajouté: « Mon oncle Kodie, c’est un garçon très loyal.

« Arrêtez avec tous vos commentaires haineux. »

Interrogée sur son prétendu langage « homophobe », elle a ajouté : « Ce ne sont que des mensonges ».

Kodie, qui vient de Birmingham, a essuyé les tirs d’un homme avec qui il est allé à l’école sur Twitter après qu’il a été révélé qu’il était l’une des bombes masculines entrant dans Casa Amor.

Partageant une vidéo de la révélation de Kodie’s Love Island sur les réseaux sociaux, l’homme a déclaré: « Quelle façon de terminer le mois de la fierté, un garçon avec qui j’allais à l’école secondaire qui m’a intimidé parce que j’étais gay est mis sur Love Island. »

TVI

Kodie aurait également largué sa petite amie pour entrer dans la villa[/caption]