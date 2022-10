La famille de la star assassinée de “Welcome to Sweetie Pie’s” confronte son assassin lors de la condamnation : “Comment pouvez-vous dormir?”

Travell Anthony Hill, le meurtrier reconnu coupable de la star de “Welcome to Sweetie Pie’s” Andre Montgomery Jr., a été confronté à des membres de la famille de la victime lors de sa condamnation jeudi.

Hill, 33 ans, a été condamné à 32 ans de prison pour deux accusations de meurtre pour compte d’autrui après avoir plaidé coupable d’avoir tué par balle Montgomery en mars 2016, selon le St. Louis Dispatch.

« Comment peux-tu dormir ? » La sœur de Montgomery, Kalyn Griggs, a demandé à Hill. « Est-ce que les 5 000 $ en valaient la peine ?

“Nous ne sommes pas entiers et nous ne le serons plus jamais”, a déclaré le frère de Montgomery, Darren Griggs, devant le tribunal. “André avait tellement de vie à vivre.”

BIENVENUE À L’ÉTOILE DE SWEETIE PIE ACCUSÉE DANS UN COMPLOT DE MEURTRE ALLÉGUÉ POUR TUER LE NEVEU

En juin, Hill a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre pour compte d’autrui et un meurtre pour compte d’autrui dans le meurtre de Montgomery. Il a admis avoir conspiré avec l’oncle de Montgomery, James “Tim” Norman, pour assassiner son neveu de 21 ans.

Norman avait souscrit une police d’assurance d’une valeur maximale de 450 000 $ contre la vie de Montgomery, dont il était l’unique bénéficiaire. Hill a tué Montgomery en échange de 5 000 $, que Norman a demandé à un ami de lui donner après le meurtre.

Norman et Montgomery ont tous deux joué dans “Welcome to Sweetie Pie’s”, une émission de téléréalité sur la chaîne de restaurants soul food de leur famille à St. Louis, Missouri. L’émission a été diffusée sur OWN pendant neuf saisons de 2011 à 2018. La mère de Norman et la grand-mère de Montgomery, Robbie Montgomery, qui a fondé Sweetie Pie’s, a annoncé qu’elle avait fermé le dernier site de la chaîne à Saint-Louis après la condamnation de son fils.

Hill a présenté ses excuses à la famille de Montgomery lors de sa comparution devant le tribunal jeudi. Il a demandé la clémence, disant au juge de district américain John Ross que deux de ses frères avaient été tués dans des fusillades la même année qu’il avait tiré sur Montgomery.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a déclaré au tribunal qu’il n’avait jamais tué pour l’argent, mais pour se “protéger” et a déclaré qu’il avait un fils d’un an qu’il n’avait pas pu rencontrer en personne car il avait été incarcéré.

“Je suis mort à l’intérieur depuis le jour du meurtre”, a déclaré Hill. “Je m’excuse auprès de tout le monde au tribunal.”

La recommandation de condamnation pour les accusations était la prison à vie. Cependant, les procureurs Angie Danis et Gwendolyn Carroll et l’avocat de la défense de Hill, Peter Cohen, ont demandé une peine de 30 ans en raison de la coopération de Hill avec les autorités, selon le St. Louis Dispatch.

Hill et un autre conspirateur, Terica Ellis, ont témoigné contre Norman lors de son procès. En septembre, Norman a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de meurtre pour compte d’autrui et de fraude par fil et courrier. Il risque la prison à vie et devrait être condamné en mars.

En juillet, Ellis a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre pour compte d’autrui. L’ancienne danseuse exotique a admis qu’elle avait attiré Montgomery dans la rue la nuit du meurtre et avait dit à Hill où il se trouvait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.