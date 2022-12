La famille de la regrettée para-éducatrice YSD115 Brenda Holzer lance une fondation pour aider les enfants handicapés de la région – Shaw Local

La Fondation commémorative Brenda Holzer est une organisation à but non lucratif 501(c)(3) visant à soutenir les enfants handicapés dans la région du comté de Kendall.

La famille Holzer a créé la fondation à la mémoire de Brenda Holzer, une para-éducatrice de longue date du comté de Kendall, décédée tragiquement dans un accident de randonnée alors qu’elle était en vacances au Nouveau-Mexique en mars dernier.

La famille Holzer. (de gauche à droite : Michael, Jacob, Melanie, Nicholas et Brenda Holzer) (Photo fournie par la Brenda Holzer Memorial Foundation)

Melanie Holzer est la fille de Brenda et présidente de la fondation. Les frères de Melanie, Nicholas et Jacob Holzer, sont respectivement secrétaire et membre du conseil consultatif, et son père, Michael Holzer, est trésorier.

Melanie a déclaré que la fondation était l’idée de son père, mais que la famille a travaillé en tant que collectif pour la lancer.

Lors de la planification des funérailles de Brenda, la famille Holzer a demandé qu’au lieu de fleurs, les proches fassent un don à un fonds que la famille donnerait ensuite à une organisation qui aide les enfants handicapés.

Michael a alors décidé de créer leur propre fondation qui accepterait les dons et les distribuerait directement à la communauté que Brenda servait.

“Cela a évidemment été une année difficile pour nous, mais nous avons quand même pu faire tellement de progrès, en mettant la fondation en place et en marche”, a déclaré Melanie. “Je suis sûr qu’elle serait ravie.”

Brenda a grandi à Aurora et est diplômée de l’Aurora Central Catholic High School en 1985 avant d’obtenir son baccalauréat en communication de l’Illinois State University.

Après le mariage de Brenda et Michael, ils ont déménagé à Yorkville pour élever leur famille et Brenda a commencé à travailler comme para-éducatrice à Yorkville SD # 115 en 2011.

Brenda a travaillé avec des enfants handicapés en maternelle et en maternelle pendant 11 ans dans plusieurs écoles du comté, notamment Yorkville Grade School, Bristol Grade School et Circle Center Grade School à Yorkville SD # 115 et PH Miller Grade School à Plano SD # 88 .

Mélanie a déclaré que la nature douce, gentille et patiente de sa mère faisait d’elle la candidate idéale pour le poste.

“Elle aimait les enfants”, a déclaré Mélanie. “Il y avait quelque chose en elle, elle pouvait simplement se connecter avec n’importe qui.”

La fondation a été lancée officiellement le jour de l’anniversaire de Brenda, le 12 novembre. Melanie a déclaré qu’elle travaillait actuellement à la collecte de fonds et à l’établissement de l’orientation de la fondation, et encourageait toute personne ayant besoin d’aide ou ayant des suggestions à tendre la main.

Mélanie a déclaré qu’ils prêteraient leurs services partout où le besoin les mènerait. Ils espèrent que la fondation pourra travailler directement avec les familles dans le besoin ainsi qu’avec les écoles et les organisations qui aident les familles handicapées.

Travaillant directement avec les familles, Melanie a déclaré qu’elle avait l’intention de fournir des équipements tels que des fauteuils roulants et des gilets et d’aider à couvrir les factures de thérapie et d’assurance. Elle a déclaré qu’ils étaient également ouverts à faire des dons monétaires aux familles handicapées qui ont des difficultés financières.

Melanie a déclaré qu’ils prévoyaient également d’utiliser leurs fonds pour aider les départements d’éducation spéciale des districts scolaires et de travailler avec les organisations existantes qui fournissent une assistance aux personnes handicapées.

Melanie s’est dite ravie du soutien de la communauté qu’elle a reçu depuis son ouverture en novembre.

La fondation a organisé sa première collecte de fonds la semaine dernière, vendant des ornements faits à la main, qui se sont vendus en une heure et demie. Melanie a déclaré qu’ils espéraient lancer un magasin de vêtements sur leur site Web au cours de la nouvelle année et organiser une course de 5 km au printemps.

Melanie a déclaré que la collecte de fonds se déroulant bien, ils cherchaient à commencer à contacter les familles et à utiliser les fonds comme ils le souhaitaient.

“Nous avons hâte de commencer à établir des liens”, a déclaré Melanie. “Nous sommes très optimistes pour la nouvelle année.”

Ceux qui souhaitent contribuer peuvent faire des dons monétaires à la site de la fondationet ceux qui en ont besoin doivent contacter contact@bhmemorialfoundation.org.

“Je pense qu’elle serait si fière et excitée que nous perpétuions son héritage.” dit Mélanie. “Je suis sûr qu’elle est fière de tout ce que nous avons fait.”