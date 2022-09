La famille de la Nouvelle-Écosse est reconnaissante après qu’un enfant de quatre ans a été retrouvé en sécurité dans les bois à la suite de Fiona

Grady MacKinnon, quatre ans, est sain et sauf chez lui avec sa famille.

Samedi, après que la tempête post-tropicale Fiona ait traversé le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse, il s’est égaré dans les bois. Ses parents ont dit qu’ils étaient à l’extérieur de leur maison dans la campagne de Springville, en Nouvelle-Écosse, pour récupérer après la tempête avec Grady.

“Vous voyez ces histoires aux informations et vous pensez:” Oh, ces parents ne surveillaient pas leurs enfants, ils ne sortaient pas avec leurs enfants. Et nous étions sortis avec eux et cela faisait une minute que nous ne l’avions pas vu”, a déclaré Gillian MacKinnon, la mère de Grady, à CBC News.

“Une minute a conduit à 15 heures de pure panique et de torture.”

Gillian a déclaré que Grady avait disparu vers 17 heures samedi.

“C’est 10 acres de vieux arbres boisés très épais et nous avons cherché pendant 20 bonnes minutes et nous ne pouvions pas l’entendre, nous ne pouvions pas le voir”, a-t-elle déclaré.

Gillian et son mari, Adam, savaient que quelque chose n’allait pas et se sont rendus chez un voisin et ont appelé le 911. À 17 h 45, elle a dit qu’il y avait eu une « recherche approfondie ».

“Il a quatre ans et il est dans les bois le lendemain d’un ouragan avec des arbres tombés et des tonnes d’eau et ce sont des circonstances impitoyables. Tout aurait pu arriver”, a déclaré Gillian.

“Vous êtes dans les bois toute la nuit à prier pour que vous rencontriez quelque chose – bon ou mauvais – comme si vous vouliez juste savoir où il est. Il n’y a tout simplement pas de mots pour décrire en tant que parent la culpabilité que vous ressentez. Je Je ne souhaiterais ça à personne.”

Grady a été retrouvé dimanche matin par son grand-père, Gary Murray, et l’ambulancier paramédical local Mary Kenny. La famille a déclaré que Kenny était allé avec le grand-père pour s’assurer qu’il était également en sécurité.

Gillian a déclaré que son père, qui a presque 70 ans, est un héros.

“Ils ont tous les deux traversé le terrain le plus horrible pour le trouver et j’ai du mal à croire [Grady] ont survécu à cela, sans parler de cela et ils l’ont juste acheté à la maison », a déclaré Gillian.

Adam a dit qu’on lui avait dit que Grady était “heureux” quand il a été retrouvé.

“Il se promenait dans les bois après avoir passé la nuit là-bas dans le froid et le noir absolu, juste une sorte de promenade”, a déclaré Adam.

“… [Grady is] fort. Il doit tenir ça du côté de sa mère, il ne tient pas ça de moi, je peux vous le dire tout de suite.”

Gillian a déclaré que la police estimait que Grady avait parcouru environ 10 à 15 kilomètres dans les bois.

La famille a déclaré qu’elle était reconnaissante aux membres de la communauté qui ont tout abandonné pour aider à rechercher Grady, même après que la tempête ait coupé l’électricité et l’eau pour presque tout le monde.

Adam a décrit le soulagement qu’il a ressenti lorsqu’il a entendu l’un des amis de Gillian appeler son nom pour lui dire que Grady avait été retrouvé.

“[Gillian and I] les deux ont fait du bon travail pour tenir ensemble jusqu’à ce que nous le trouvions. Une fois que nous avons su qu’il était sain et sauf à la maison, nous nous sommes effondrés. Il était à la maison dans la baignoire quand je suis rentré à la maison”, a déclaré Adam.